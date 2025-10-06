Vídeo: Seleção inicia apresentação para amistoso na Coreia do Sul

A Seleção Brasileira iniciou, nesse domingo (5/10), a apresentação para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. O primeiro treino foi realizado nesta segunda-feira (6/10).

No domingo, o primeiro atleta a se apresentar foi o goleiro Bento. Já na manhã desta segunda (6/10), chegaram Carlos Augusto, Douglas Santos, Rodrygo, Éder Militão, Vini Jr., Casemiro, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

Confira a chegada dos jogadores:

Na terça-feira (7/10), são esperados mais cinco jogadores para o período da manhã e início da tarde: André, Beraldo, João Gomes, Igor Jesus e John. Já Vitinho, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Joelinton devem chegar na noite do mesmo dia. Paulo Henrique se apresentará apenas na quarta-feira (8/10).