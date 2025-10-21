21/10/2025
Vídeo: Shia Phoenix quase beija Michelle Barros em A Fazenda 17

Escrito por Metrópoles
video:-shia-phoenix-quase-beija-michelle-barros-em-a-fazenda-17

O clima esquentou no quarto de A Fazenda 17 entre Michelle Barros e Shia Phoenix. Os dois, que já admitiram sentir algo um pelo outro, se deitaram juntos e permaneceram abraçados por um bom tempo, deixando os fãs na expectativa de um beijo.

Em determinado momento, Shia chegou próximo da boca da jornalista, mas nada aconteceu. “Exercício de resiliência”, brincou Michelle, tentando levar a situação com leveza. O ator, visivelmente interessado, comentou: “Meu Deus, aí mata o cara”. A jornalista completou: “Um dia vai acontecer, a gente vai conseguir”. “Estou muito fraco”, acrescentou Shia.

O momento repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram sobre a contradição entre o respeito aos relacionamentos fora do reality e a intimidade demonstrada dentro da casa, já que os dois têm um relacionamento fora do reality.

4 imagensMichelle Barros e Shia Phoenix.Michelle Barros em A Fazenda 17Shia PhoenixFechar modal.1 de 4

Michelle Barros e Shia

Reprodução/Redes Sociais2 de 4

Michelle Barros e Shia Phoenix.

Reprodução/Internet.3 de 4

Michelle Barros em A Fazenda 17

Reprodução/Record4 de 4

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial

“Por que não beijam logo? Que vergonha alheia isso, quer respeitar a pessoa aqui de fora, mas pelo jeito está fazendo ao contrário. Está deixando tudo mais vergonhoso para ela”, opinou uma pessoa no X. “O que é um beijo diante desse agarramento no edredom? Fala sério”, disse outro.

Veja o vídeo:

O Shia querendo beijo e a Michelle negando e ele :
-Assim de mata o homi

Tadinho ele subindo pelas paredes já 😂😂😭#AFazenda17 pic.twitter.com/xxMDlMX9UC

— Duda (@madu_fernaandes) October 21, 2025

