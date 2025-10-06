VÍDEO: sucuri de quase quatro metros é vista em rua durante temporal

Uma sucuri de quase quatro metros foi flagrada caminhando em uma rua do Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus, durante o forte temporal que atingiu a cidade na tarde deste domingo (5). A aparição do animal em meio à chuva intensa e ventos fortes assustou moradores, que registraram o momento em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Especialistas explicam que o aumento das chuvas e os alagamentos pontuais podem levar animais silvestres, como sucuris, a deixarem suas áreas de mata em busca de abrigo ou alimento, aumentando o risco de encontros inesperados com a população.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) recomenda que, ao avistar animais silvestres nas ruas, os moradores não tentem capturá-los e acione as equipes de resgate de fauna do órgão, que atuam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todo o município.