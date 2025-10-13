Vídeo: sucuri gigante surpreendeu equipes de resgate: “Ê, bichona”

Um vídeo que mostra uma sucuri gigante sendo resgatada em Goiás registrou a surpresa das pessoas neste domingo (12/10): “Ê, bichona”, reage o homem que fez o registro.

Confira o momento:

O animal silvestre foi avistado atrás de um hotel localizado em Rio Quente, próximo a Caldas Novas, por volta das 11h desse domingo, e populares acionaram o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

A serpente foi capturada pelos bombeiros com a ajuda de populares. De acordo com a corporação, o animal mede cerca de 5 metros.

A sucuri foi levada para soltura em local de vegetação nativa próximo à água. Não houve feridos.