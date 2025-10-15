Vídeo: suspeito de dar golpe do “falso advogado” é encontrado dormindo

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quarta-feira (15/10) uma operação em Fernandópolis, no interior do estado, contra uma quadrilha especializada no golpe do “falso advogado”. Durante os mandados de busca e apreensão, um suspeito foi surpreendido pelos agentes enquanto dormia (veja a seguir).
A operação “Fake Lawyer” teve início com investigações sobre um golpe contra uma mulher de 62 anos em março deste ano. Segundo os policiais, a vítima moveu uma ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e acabou enganada pelos criminosos, que se passaram por advogados.
Leia também
-
Polícia prende suspeito de envolvimento no “golpe do falso advogado”
-
Justiça determina que PM réu por matar lutador volte a receber salário
-
Primeira-dama que perdeu cargo tem medida protetiva contra prefeito
-
Mentor da Máfia do ISS que forjou a própria morte é preso na Bahia
O grupo usou técnicas de manipulação com uso de fotografias, dados verdadeiros e linguagem jurídica para convencer a mulher a transferir cerca de R$ 82 mil.
Durante as investigações, os policiais identificaram linhas telefônicas, endereços de e-mail e contas bancárias utilizadas no crime, além de endereços dos suspeitos em diversas cidades do estado de São Paulo.
Ao todo, as autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão. Os suspeitos confessaram os crimes e revelaram os métodos para praticar crimes de estelionato eletrônico. Um dos alvos era um menor de idade, que foi surpreendido pelos agentes enquanto dormia.
Golpe do falso advogado
- Em meio a uma explosão de “golpes do falso advogado” em todo o país, a OAB lançou uma campanha nacional de conscientização e orientação da população para evitar novas vítimas.
- Os golpistas, frequentemente, tentam convencer o cidadão a realizar pagamentos via Pix para liberação de valores. Eles utilizam fotos, nomes e informações que são extraídas de processos judiciais.
- Por meio do site ConfirmADV, a identidade de advogados pode ser confirmada. Além disso, caso uma pessoa tenha sido vítima do golpe ou já tenha realizado o pagamento indevido, é possível fazer uma denúncia online diretamente pelo canal oficial da OAB Nacional.