Vídeo: suspeito sai andando após matar 2 e atear fogo em clínica de SP

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o homem suspeito de matar duas pessoas a tiros e atear fogo em uma clínica saiu caminhando do local. O caso aconteceu nessa segunda-feira (20/10), em uma clínica localizada na Rua Benjamin Constant, em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O suspeito foi flagrado invadindo o estabelecimento sozinho e atirando nas vítimas. Ele teria usado álcool em gel da unidade para atear fogo em duas pessoas e as chamas se espalharam pelo local.

Um vídeo mostra o suspeito deixando a clínica — por volta das 16h30 — e caminha pela calçada. Nas imagens, o homem aparece na porta do estabelecimento e, na sequência, atravessa tranquilamente a rua.

Além das duas vítimas que morreram, uma terceira pessoa foi atingida pelos disparos do atirador. Ela foi socorrida, mas até o momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e ninguém foi preso até a publicação desta reportagem. O caso foi registrado como homicídio tentado e a Polícia Civil investiga.

