17/10/2025
Universo POP
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete

Vídeo: Taís Araújo se emociona em desabafo sobre o fim de Vale Tudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-tais-araujo-se-emociona-em-desabafo-sobre-o-fim-de-vale-tudo

Taís Araújo usou as redes sociais para publicar um vídeo de um desabafo sobre a sua personagem Raquel, de Vale Tudo. O vídeo foi feito no seu último dia de gravação da novela, que chega ao fim nesta sexta-feira (17/10).

“Horas antes do meu último dia de gravação de Vale Tudo, abri meu coração pra vcs. Obrigada pelo carinho de sempre”, escreveu a atriz na legenda.

Leia também

No vídeo, Taís Araújo não escondeu a emoção ao falar sobre Raquel. Na primeira versão da trama, exibida em 1988, a personagem foi interpretada por Regina Duarte.

“São tantos sentimentos misturados. Não vou negar que é um alívio porque foi muito tempo envolvida em um trabalho, mas ao mesmo tempo foi um trabalho tão bonito e tão importante na minha história”, falou ela. “É uma personagem que me coloca em um outro lugar, dei minha alma por ela”, acrescentou.

7 imagensTaís Araújo como Raquel em Vale TudoTaís AraujoIvan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale TudoTaís Araújo A atriz Taís AraújoFechar modal.1 de 7

Taís Araújo

Globo/ Fábio Rocha2 de 7

Taís Araújo como Raquel em Vale Tudo

Divulgação/Globo3 de 7

Taís Araujo

Reprodução/Globo4 de 7

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale Tudo

Reprodução/Globo5 de 7

Taís Araújo

Reprodução/Instagram @taisdeverdade6 de 7

A atriz Taís Araújo

Reprodução/ Instagram7 de 7

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet.

A atriz ainda avaliou as qualidades e defeitos de Raquel: “Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos mesmo, de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Profissionalmente, eu estava inteira, era um momento de entrega e concentração absolutos”, disse.

Assista ao vídeo completo:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost