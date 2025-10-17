Vídeo: Taís Araújo se emociona em desabafo sobre o fim de Vale Tudo

Taís Araújo usou as redes sociais para publicar um vídeo de um desabafo sobre a sua personagem Raquel, de Vale Tudo. O vídeo foi feito no seu último dia de gravação da novela, que chega ao fim nesta sexta-feira (17/10).
“Horas antes do meu último dia de gravação de Vale Tudo, abri meu coração pra vcs. Obrigada pelo carinho de sempre”, escreveu a atriz na legenda.
No vídeo, Taís Araújo não escondeu a emoção ao falar sobre Raquel. Na primeira versão da trama, exibida em 1988, a personagem foi interpretada por Regina Duarte.
“São tantos sentimentos misturados. Não vou negar que é um alívio porque foi muito tempo envolvida em um trabalho, mas ao mesmo tempo foi um trabalho tão bonito e tão importante na minha história”, falou ela. “É uma personagem que me coloca em um outro lugar, dei minha alma por ela”, acrescentou.
A atriz ainda avaliou as qualidades e defeitos de Raquel: “Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos mesmo, de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Profissionalmente, eu estava inteira, era um momento de entrega e concentração absolutos”, disse.
Assista ao vídeo completo:
