Vídeo: tamanduá invade casa e se defende após ser acuado por cachorro

Um tamanduá invadiu uma casa e foi encurralado por um cachorro, na última terça-feira (30/9), em Cajati, no interior de São Paulo. Segundo o dono da residência, os animais entraram em confronto após o cachorro avançar para proteger a residência. O animal silvestre não se feriu gravemente e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o animal “de braços abertos” desviando dos ataques do cachorro e contra atacando-o com suas garras. No vídeo, é possível ver o cão nervoso tentando proteger sua casa, enquanto o tamanduá resiste às mordidas do animal.

Entrevistado pela reportagem, Aldo Ferreira, de 53 anos, dono do cachorro, contou que estava trabalhando de home office, quando escutou “Urso” latindo repetidas vezes. O homem foi até a área externa e avistou o animal acuando um tamanduá.

“Escutei um barulho muito alto, repetido do cachorro. Fui ver, ele estava acuando um tamanduá. Estava muito assustado, defendendo a casa”, explicou Aldo.

Conforme apurado pela reportagem, o tamanduá invadiu a casa após sair de uma área de mata. Ele entrou na residência, deu de encontro com o cachorro e os animais entraram em confronto.

O dono da casa disse ainda que, para evitar que os animais se machucassem, usou um cabo de vassoura para afastar Urso do invasor. Depois, ele acionou o Corpo de Bombeiros para solicitar o resgate do animal.

Uma equipe com três profissionais capturou o tamanduá e o soltaram em uma área de vegetação localizada ao redor da cidade de Cajati. Ele sofreu escoriações, mas não se feriu gravemente.