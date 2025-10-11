11/10/2025
Vídeo: "Tão rápido", diz irmã de Gil do Vigor após acidente de carro
Vídeo: “Tão rápido”, diz irmã de Gil do Vigor após acidente de carro

Janielly Nogueira levou um baita susto recentemente ao se envolver em um acidente de carro ao lado de uma amiga e da filha, de 3 anos. A irmã de Gil do Vigor usou o Instagram, neste sábado (11/10), para mostrar o estrago no veículo, o resgate e aproveitou para refletir sobre o tempo. Na postagem, ela usou a música gospel Existe Vida Aí, de Jessé Aguiar, como trilha sonora.

“Foi tudo tão rápido. A vida realmente é um sopro! Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje. O amanhã é incerto. Deus, obrigada pela oportunidade de nascer de novo: eu, minha filha e minha amiga”, começou.

Agradecimentos

Na legenda, a influenciadora agradeceu: “O senhor estava lá com seus anjos, eu sei! Queria agradecer a minha amiga Bárbara, que está cuidando de mim; a minha mãe Jacira, que não soltou minha mão; a meu irmão que, mesmo distante, se fez presente; a minha irmã que, mesmo operada, se preocupou; a minha amiga, Tacy, que ficou desesperada. Eu amo a vida de vocês!!!”, declarou.

No fim, Janielly Nogueira atualizou o estado de saúde de todos os envolvidos: “Já estamos bem e todos em casa, para honra e glória de Deus. Servir a Deus não é fácil, o caminho é estreito e doloroso, mas eu não vou desistir. 🙏”, encerrou.

Janielly Nogueira mostrou detalhes do acidente nas redes sociais

“Tão rápido”, diz Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, após acidente de carro

Janielly Nogueira mostrou os estragos no carro após batida

Janielly Nogueira posa ao lado de seu carro

Gil do Vigor presenteia irmã com carro luxuoso

Eloah, filha de Janielly Nogueira, teve atendimento negado, após ser diagnosticada com bronquiolite

Gil e a irmã

Nos comentários, amigos e seguidores enviaram mensagens de apoio: “Meu Deus do céu, que susto, minha amada. Graças a Deus que você está bem e Deus protegeu vocês ❤❤❤❤”, reagiu um. “Pelo estado do carro, Deus livrou vocês 😢. Melhoras 🙌❤”, analisou outra. “😢 Você é escolhida e separada, sua família é blindada por Deus!! Em oração 🙏”, publicou uma terceira.

