Vídeo: “Tão rápido”, diz irmã de Gil do Vigor após acidente de carro

Janielly Nogueira levou um baita susto recentemente ao se envolver em um acidente de carro ao lado de uma amiga e da filha, de 3 anos. A irmã de Gil do Vigor usou o Instagram, neste sábado (11/10), para mostrar o estrago no veículo, o resgate e aproveitou para refletir sobre o tempo. Na postagem, ela usou a música gospel Existe Vida Aí, de Jessé Aguiar, como trilha sonora.
“Foi tudo tão rápido. A vida realmente é um sopro! Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje. O amanhã é incerto. Deus, obrigada pela oportunidade de nascer de novo: eu, minha filha e minha amiga”, começou.
Leia também
-
Vídeo mostra carro destruído em acidente com ex de jogadora da Seleção
-
Influenciadora publica foto do namorado morto após acidente de carro
-
“Milagre”, diz Fabiano após sobreviver a grave acidente de carro
-
“Carro acabado”, relata Fabiano, dupla de César Menotti após acidente
Agradecimentos
Na legenda, a influenciadora agradeceu: “O senhor estava lá com seus anjos, eu sei! Queria agradecer a minha amiga Bárbara, que está cuidando de mim; a minha mãe Jacira, que não soltou minha mão; a meu irmão que, mesmo distante, se fez presente; a minha irmã que, mesmo operada, se preocupou; a minha amiga, Tacy, que ficou desesperada. Eu amo a vida de vocês!!!”, declarou.
No fim, Janielly Nogueira atualizou o estado de saúde de todos os envolvidos: “Já estamos bem e todos em casa, para honra e glória de Deus. Servir a Deus não é fácil, o caminho é estreito e doloroso, mas eu não vou desistir. ”, encerrou.
8 imagensFechar modal.1 de 8
Janielly Nogueira mostrou detalhes do acidente nas redes sociais
Instagram/Reprodução 2 de 8
“Tão rápido”, diz Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, após acidente de carro
Instagram/Reprodução3 de 8
Janielly Nogueira mostrou os estragos no carro após batida
Instagram/Reprodução4 de 8
Janielly Nogueira posa ao lado de seu carro
Instagram/Reprodução5 de 8
Gil do Vigor presenteia irmã com carro luxuoso
Reprodução6 de 8
Eloah, filha de Janielly Nogueira, teve atendimento negado, após ser diagnosticada com bronquiolite
Instagram/Reprodução7 de 8
Reprodução/Playplus8 de 8
Gil e a irmã
Instagram/Reprodução
Nos comentários, amigos e seguidores enviaram mensagens de apoio: “Meu Deus do céu, que susto, minha amada. Graças a Deus que você está bem e Deus protegeu vocês ”, reagiu um. “Pelo estado do carro, Deus livrou vocês . Melhoras ”, analisou outra. “ Você é escolhida e separada, sua família é blindada por Deus!! Em oração ”, publicou uma terceira.