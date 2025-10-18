Vídeo: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores feminina

Na noite deste sábado (18/10), o Corinthians enfrenta o Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do jogo, o clube transmitiu a disputa de pênaltis da final da Libertadores Feminina. A torcida do Timão comemorou o título após pênalti convertido por Jhonson.

Leia também

Registro que fiz do último pênalti cobrado pela Johnson e a festa do estádio todo logo em seguida Somos hexa da Libertadores Neo Química Arena em festa#Corinthians#CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/35luiViiFA — Vinícius Moreira (@vini_developer2) October 18, 2025

Na final da Libertadores Feminina, o Corinthians ficou no empate em 0 x 0 com o Deportivo Cali durante os 90 minutos. Na disputa por pênaltis, as Brabas venceram por 5 x 3 e levantaram a taça da competição sul-americana pela 6ª vez na história.

Com o título, o Corinthians se isola como o maior vencedor da Copa Libertadores Feminina na história. As Brabas foram campeãs em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. A equipe é seguida pelo São José-SP, com três conquistas, e Ferroviária e Santos, com duas taças.