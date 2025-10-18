18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Vídeo: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores feminina

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-torcida-do-corinthians-comemora-titulo-da-libertadores-feminina

Na noite deste sábado (18/10), o Corinthians enfrenta o Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do jogo, o clube transmitiu a disputa de pênaltis da final da Libertadores Feminina. A torcida do Timão comemorou o título após pênalti convertido por Jhonson.

Leia também

 

Registro que fiz do último pênalti cobrado pela Johnson e a festa do estádio todo logo em seguida

Somos hexa da Libertadores 😁💜

Neo Química Arena em festa#Corinthians#CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/35luiViiFA

— Vinícius Moreira (@vini_developer2) October 18, 2025

Na final da Libertadores Feminina, o Corinthians ficou no empate em 0 x 0 com o Deportivo Cali durante os 90 minutos. Na disputa por pênaltis, as Brabas venceram por 5 x 3 e levantaram a taça da competição sul-americana pela 6ª vez na história.

Com o título, o Corinthians se isola como o maior vencedor da Copa Libertadores Feminina na história. As Brabas foram campeãs em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. A equipe é seguida pelo São José-SP, com três conquistas, e Ferroviária e Santos, com duas taças.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost