Vídeo: torcida do Racing recepciona jogadores com festa em hotel

A noite desta terça-feira (21/10) foi de muita festa no Rio de Janeiro. Os torcedores do Racing, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, fizeram muito barulho em frente ao hotel para recepcionar os jogadores do clube argentino.

BANDERAZO ACADÉMICO EN BRASIL EL PLANTEL DE #RACING YA LLEGÓ AL HOTEL WINDSOR. pic.twitter.com/eY24B3FgTb — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) October 21, 2025

Os argentinos esgotaram todos os quatro mil ingressos disponibilizados para a torcida visitante no confronto diante do Flamengo. Segundo informações, são esperados aproximadamente 100 ônibus com torcedores do Racing para a partida da Libertadores.

Flamengo e Racing se enfrentam pela principal competição de clubes da América do Sul na noite desta quarta-feira (22/10). A partida acontece no Maracanã, às 21h30. O confronto de volta acontece na próxima quarta-feira (29/10), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30.