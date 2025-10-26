26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Vídeo: torcida do Real Madrid faz mosaico em jogo contra o Barcelona

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-torcida-do-real-madrid-faz-mosaico-em-jogo-contra-o-barcelona

Neste domingo (26/10), o Real Madrid recebeu o Barcelona no Estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola. Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, os donos da casa venceram por 2 x 1. Antes da bola rolar, os torcedores fizeram uma linda festa.

Leia também

 

El Clásico
Real Madrid
vs
Barcelona
📽 @BernabeuDgt
🇪🇸 26.10 pic.twitter.com/oqTmxtB2zT

— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) October 26, 2025

Em campo, o Real Madrid levou a melhor. Mbappé abriu o placar para os madrilenhos aos 22 minutos do primeiro tempo. Porém, Fermín López  deixou tudo igual ainda nos 45 minutos iniciais. Antes do intervalo, Bellingham fez o gol da vitória aos 43 minutos.

Com o resultado, positivo, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos conquistados. O Barcelona segue na vice-liderança, com 22.

No próximo fim de semana, ambas as equipes voltam a entrar em campo por La Liga. No sábado (1º/11), o Real Madrid recebe o Valencia, às 17h (horário de Brasília). Já o Barcelona enfrenta o Elche no dia seguinte, às 14h30 (horário de Brasília).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost