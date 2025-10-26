Vídeo: torcida do Real Madrid faz mosaico em jogo contra o Barcelona

Neste domingo (26/10), o Real Madrid recebeu o Barcelona no Estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola. Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, os donos da casa venceram por 2 x 1. Antes da bola rolar, os torcedores fizeram uma linda festa.
El Clásico
Real Madrid
vs
Barcelona
@BernabeuDgt
26.10 pic.twitter.com/oqTmxtB2zT
— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 (@Ultramaniatics) October 26, 2025
Em campo, o Real Madrid levou a melhor. Mbappé abriu o placar para os madrilenhos aos 22 minutos do primeiro tempo. Porém, Fermín López deixou tudo igual ainda nos 45 minutos iniciais. Antes do intervalo, Bellingham fez o gol da vitória aos 43 minutos.
Com o resultado, positivo, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos conquistados. O Barcelona segue na vice-liderança, com 22.
No próximo fim de semana, ambas as equipes voltam a entrar em campo por La Liga. No sábado (1º/11), o Real Madrid recebe o Valencia, às 17h (horário de Brasília). Já o Barcelona enfrenta o Elche no dia seguinte, às 14h30 (horário de Brasília).