Vídeo: trio que roubou loja em shopping levou R$ 100 mil em aparelhos

O trio de ladrões que invadiu uma loja de celulares nesta quarta-feira (15/10), no Shopping Interlagos, localizado na zona sul de São Paulo, roubou mais de R$ 100 mil em aparelhos eletrônicos.

Imagens do circuito de câmera de segurança da loja mostram o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento, por volta das 12h10.

Veja:

Um dos suspeitos se aproxima e aperta a mão de um dos vendedores aparentando ser um comprador. Andando lentamente, ele atravessa o balcão com a mão em uma bolsa de ombro, se aproxima novamente do atendente e anuncia o o assalto.

Ao mesmo tempo, um segundo assaltante abordava uma mulher e a cercava, a impedindo de deixar o local. Eles entram em um confronto corporal, a mulher cai no chão e o ladrão a leva para os fundos da loja.

Além das duas vítimas, uma outra mulher e um segurança da loja são abordados pelos criminosos e levados para trás. Durante a ação, é possível ver que um família, incluindo uma criança pequena, entra na loja, mas sai do local logo na sequência.

Com a loja vazia, os criminosos puxam os aparelhos dos suportes e vão colocando em sacolinhas. O homem abordado no começo da ação observa a cena.

À polícia, o rapaz, que se apresentou como representante legal da empresa, afirmou que os ladrões levaram oito celulares e dois relógios, somando um prejuízo de R$ 102.990,00.

Descrição dos suspeitos

Segundo o relato do representante legal da empresa, a polícia organizou as características dos suspeitos envolvidos no roubo.

O primeiro era branco, altura mediana, 35 anos, usava um terno de cor escura, camisa azul, um sapatênis escuro com solado branco, um óculos de grau e tinha a orelha de praticante de jiu-jitsu.

O segundo era pardo, altura mediana, aparentava ter 30 anos, usava boné de cor escura, camisa roxa, calça jeans e tênis de cor cinza.

O terceiro era negro, altura média, forte, de 48 anos, usava camisa jeans de manga comprida, calça jeans e um chapéu cinza de abas curtas.

O quarto era branco/pardo, de 22 anos, magro, tinha uma marca no nariz e usava blusa escura. O jovem é considerado coautor do crime, pois permaneceu no veículo utilizado na fuga do crime.

Todos são procurados.

Os aparelhos roubados foram bloqueados e o caso foi registrado como roubo no 80º Distrito Policial (Vila Joaniza).