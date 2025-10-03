Vídeo: “Tudo incrível”, baba Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela

Parceira na vida e na carreira? Em meio a rumores de que estaria vivendo um affair com Ana Castela, Zé Felipe falou sobre sentimentos e derreteu-se pela cantora. Além do romance, o cantor ainda se mostrou empolgado com a nova música dos dois, Sua Boca Mente.

O assunto surgiu durante um bate-papo do filho de Leonardo com o portal do João, página comandada pelo filho de Faustão: “Foi incrível, a Ana é incrível, a música é incrível. Estou muito feliz com toda a repercussão dessa música, tenho certeza que as pessoas vão curtir bastante e que, se Deus quiser, vai ser mais um sucesso”, elogiou ele.

Questionado sobre Ana Castela, que também já havia falado sobre o tema, ele babou: “[Meu coração está] muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Acho que quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus, a tudo o que está acontecendo”, encerrou.

Reação dos fãs

Nos comentários dos vídeos, os fãs reagiram ao comportamento de Zé Felipe: “A carinha dele diz tudo ”, disse uma. “A cara de apaixonado não nega. ”, analisou outra. “Serenidade, sinônimo de amor Ele tá falando mansinho ”, opinou uma terceira. “Sabe o que é pior? Os olhos dele brilham e os dela também, coisas que o destino e, antes dele, Deus proporciona e nos fazem crescer. Beijos ”, afirmou mais uma.

Houve também quem estranhasse o relacionamento: “Acho tão estranho esse lance de amar tanto alguém e, de repente, já tá amando outra pessoa… Mas quem sou eu pra julgar os outros. Só falo por mim… Enfim, que sejam felizes todos”, desejou uma. “Quando acabar, ele vai falar a mesma coisa com outra do lado kkk. Vi ele ansioso pra falar, desesperado pra mostrar pra outra que superou. Tenha calma, vá devagar. Ame realmente a moça”, aconselhou outra. “Complicado engatar um relacionamento, seja ele sério ou não, logo após terminar um outro relacionamento, sem tempo de olhar pra si, geralmente é autossabotagem… Precisa de um tempo. Mas tomara que dê certo, Zé! Torço por você”, garantiu uma terceira.

Ana Castela também falou

Não foi dessa vez que a cantora Ana Castela assumiu de vez seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca. Apesar de aparecerem juntos em diversas ocasiões nos últimos dias, a sertaneja afirmou que não quer “pular etapas” com o filho de Leonardo e afirmou estar vivendo uma fase feliz de sua vida.

Ana Castela quebra silêncio sobre relacionamento com Zé Felipe

Zé Felipe e Ana Castela.

Ana Castela e Zé Felipe.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

Zé Felipe chama a atenção ao usar moletom de Ana Castela durante show

A Boiadeira conversou com a imprensa na noite desta quarta-feira (1º/10) durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo em São Paulo e foi questionada sobre sua relação com Zé Felipe. A famosa, que viajou ao lado do artista para o Pantanal recentemente, disse que a internet quer fazer com que o suposto casal “pule etapas”, mas que os dois estão “seguindo”.

“O pessoal quer mesmo marketing, quer engajamento, essas coisas… A internet tenta fazer a gente pular etapas. Mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, tamos postando e, posso falar uma coisa? Tá todo mundo muito feliz”, afirmou.

Romance

Nos últimos dias, Zé Felipe e Ana Castela curtiram uma viagem ao Pantanal com a família do artista. Na ocasião, Ana Castela celebrou a primeira pescaria da vida e dividiu registros divertidos nas redes sociais. A proximidade com o cantor, que a chamou de “amor” em um vídeo, fez fãs reforçarem os boatos de que os dois vivem um affair.

O passeio ocorreu no último domingo (28/9), quando Ana acompanhou Zé Felipe e os pais do cantor, Poliana Rocha e Leonardo, em dias de descanso no Pantanal. Animada, a boiadeira compartilhou imagens do momento em que fisgou o peixe: “Meu primeiro peixe”, escreveu, exibindo cliques e vídeos.

Os rumores sobre um possível romance entre os sertanejos começaram a circular em julho de 2025. Na ocasião, os dois foram flagrados em uma viagem aos Estados Unidos, incluindo passeios na Disney. Vale lembrar que Zé Felipe anunciou o fim do seu casamento com Virginia Fonseca em maio deste ano.