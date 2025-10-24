Vídeo: “Um grande susto”, desabafa Lucas Leto após acidente no Rio

Lucas Leto reapareceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), para tranquilizar fãs, amigos e familiares sobre seu estado de saúde após sofrer um acidente de carro na zona oeste do Rio de Janeiro.
Nos stories do Instagram, o ator falou sobre a batida: “Oi, meus amores, tudo bem? Ontem, o carro onde eu estava com a Mayara se envolveu num acidente, saiu em alguns sites e tem muita gente mandando mensagem, alguns familiares, colegas, amigos e pessoas queridas, preocupadas”, começou.
Estado de saúde
Ainda na publicação, ele deu mais detalhes do choque: “Sim, o carro onde a gente tava voltando da gravação do programa se envolveu num acidente. Uma moto bateu na traseira do carro, muito vidro, quebrou o vidro de trás“, relatou, antes de concluir.
“Enfim, estou aqui pra tranquilizar todas as pessoas que mandaram mensagem e dizer que eu e a Mayara estamos bem, o motociclista também. Foi só um grande susto”, definiu.
Em outra postagem, ele escreveu: “Ontem foram muitas emoções… Mas hoje foi uma grande conquista: uma campanha nacional que logo logo irá para a TV. Obrigado pelo livramento, obrigado pelos caminhos abertos”, afirmou, com a música Machado de Xangô, interpretada por Caetano Veloso, como trilha sonora.