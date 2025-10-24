Vídeo: “Um grande susto”, desabafa Lucas Leto após acidente no Rio

Lucas Leto reapareceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), para tranquilizar fãs, amigos e familiares sobre seu estado de saúde após sofrer um acidente de carro na zona oeste do Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, o ator falou sobre a batida: “Oi, meus amores, tudo bem? Ontem, o carro onde eu estava com a Mayara se envolveu num acidente, saiu em alguns sites e tem muita gente mandando mensagem, alguns familiares, colegas, amigos e pessoas queridas, preocupadas”, começou.

Estado de saúde

Ainda na publicação, ele deu mais detalhes do choque: “Sim, o carro onde a gente tava voltando da gravação do programa se envolveu num acidente. Uma moto bateu na traseira do carro, muito vidro, quebrou o vidro de trás“, relatou, antes de concluir.

“Enfim, estou aqui pra tranquilizar todas as pessoas que mandaram mensagem e dizer que eu e a Mayara estamos bem, o motociclista também. Foi só um grande susto”, definiu.

Lucas Leto

Lucas Leto se pronuncia pela 1ª vez após acidente no Rio de Janeiro

Ator de Vale Tudo, Lucas Leto

Lucas Leto

Lucas Leto

Lucas Leto

Lucas Leto

Lucas Leto

Lucas Leto

Marcelo (Lucas Leto) em Pantanal

Lucas Leto será Waguinho, colega de Luan e Alice que irá se envolver com más companhias

Em outra postagem, ele escreveu: “Ontem foram muitas emoções… Mas hoje foi uma grande conquista: uma campanha nacional que logo logo irá para a TV. Obrigado pelo livramento, obrigado pelos caminhos abertos”, afirmou, com a música Machado de Xangô, interpretada por Caetano Veloso, como trilha sonora.

