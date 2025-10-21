Vídeo: “Única maneira”, diz Gaby Spanic sobre tapa no rosto de Tamires

Gaby Spanic está fora de A Fazenda 17, após ser expulsa por dar um tapa no rosto de Tamires, e resolveu explicar sua atitude dentro do reality rural da Record. A atriz participou do Hoje em Dia, nesta terça-feira (21/10), e desabafou sobre os ataques que vinha sofrendo no programa.
“A Carol me faltou com respeito muitas vezes, a Ray, a Martina também. Achavam que eram o último refrigerante do deserto. Era uma atitude muito soberba. Elas acreditavam que eram donas da casa e que todos tinham que fazer o que elas falassem”, afirmou.
Ainda durante o bate-papo, Gaby Spanic desabafou sobre os ataques: “Eu não aguentava mais violência, uma energia pesada. Aguentei muita agressões verbais, muito bullying por minha maneira de falar português…”, queixou-se.
Questionada sobre sua atitude, a atriz assumiu que fez tudo de caso pensado: “Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência — nem para a Tamires, nem para mim!“, disse.
Tretas com Fernando Sampaio
Ela também recordou sobre sua rivalidade com Fernando Sampaio, que foi eliminado na semana passada: “Foi uma situação muito difícil como mulher porque tem muitas mulheres lá fora sofrendo violências verbais e físicas, eu me senti muito vulnerável, machucada. Mas eu me defendi, falei as verdades na cara dele”, lembrou, antes de completar:
“Quando você fala a um agressor que você não tem medo, ele fica desarmado. Eu enfrentei com muita valentia e coragem porque se você demonstra medo, a pessoa aproveita da situação“, analisou.
