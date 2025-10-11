11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Vídeo: “Usou a Tays de palco”, afirma Biel após treta com Jojo Todynho

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-“usou-a-tays-de-palco”,-afirma-biel-apos-treta-com-jojo-todynho

A treta envolvendo Jojo Todynho e Tays Reis, após a cantora expor mágoa da ex-colega de A Fazenda, ganhou um novo capítulo na noite de sexta-feira (10/10). Biel resolveu sair em defesa da noiva e soltou o verbo nos stories do Instagram contra a influenciadora, que convidou o casal para sua casa e desapareceu.

“Véi, eu vou ter que falar alguma coisa porque eu tava lá, né? Você só usou a Tays de palco a vida toda, assim como você fez com todo mundo lá na Fazenda. Mateus Carrieri você nem encontrou depois da Fazenda, tá ligado?”, começou ele.

Leia também

Vale lembrar que a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Jojo Todynho foi tirar satisfação com Tays após a repercussão do caso.

O que aconteceu

Ainda na gravação, o cantor explicou: “A gente foi pro Rio no convite dela, pra ir pra casa dela, assisti-la desfilando. Chegamos lá, no meio do caminho, ela falou que não ia poder mais receber a gente na casa dela, que tava reformando o quarto pro filho adotivo dela”, contou, antes de completar:

SOCORRO! Biel detonou Jojo Todynho após a influenciadora se desentender com sua esposa, Tays Reis:

“Você só usou a Tays de palco a vida toda, como fez com todo mundo na Fazenda. Fomos pro Rio a convite dela e, no caminho, avisou que não ia mais poder receber a gente.” pic.twitter.com/WHxsSDbgZx

— poponze (@poponze) October 11, 2025

“A gente tinha dirigido de São Paulo pro Rio, coisa de 6 horas. Eu tava com a mão quebrada e com uma puta hemorroida naquela época. Fomos. Chegamos lá, não tinha quarto, não tinha nada. A gente começou a desanimar, mas estava no Rio, pagamos pelo quarto e fomos curtir o camarote que tinha pra gente”, recordou.

Sem amizade

Logo depois, Biel desabafou: “Nunca falou pra gente que o motivo tinha sido a avó dela. O que a Tays falou? Que a gente não se fala, e não se fala mesmo, não tem amizade. Geralmente, amigos quando chamam a gente pra casa, recebem a gente. Ficamos por conta própria, a ver navios no Rio”, reclamou.

19 imagensTays Reis, Biel e Pietra posam durante festa juninaTays Reis, Biel e Pietra posam juntos e sorridentesTays Reis, Biel e Pietra posam para as redes sociaisTays Reis, Biel e Pietra fazem poseBiel e Tays ReisFechar modal.1 de 19

Tays Reis e Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.2 de 19

Tays Reis, Biel e Pietra posam durante festa junina

Instagram/Reprodução3 de 19

Tays Reis, Biel e Pietra posam juntos e sorridentes

Instagram/Reprodução4 de 19

Tays Reis, Biel e Pietra posam para as redes sociais

Instagram/Reprodução5 de 19

Tays Reis, Biel e Pietra fazem pose

Instagram/Reprodução6 de 19

Biel e Tays Reis

7 de 19

Tays Reis e Biel

Foto: Instagram/Divulgação8 de 19

Tays Reis e Biel

Foto: Instagram/Divulgação9 de 19

Essa é a primeira filha de Tays Reis e Biel

Foto: Instagram/Divulgação10 de 19

Tays Reis

Reprodução/Instagram11 de 19

Reprodução12 de 19

Isabella Morilla de Carvalho13 de 19

Reprodução14 de 19

Tays Reis

Reprodução15 de 19

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.16 de 19

Jojo Todynho

Reprodução/Instagram17 de 19

A influenciadora Jojo Todynho

Reprodução18 de 19

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.19 de 19

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.

E disparou: “E a pessoa tem uma síndrome de superioridade tão grande que consegue fazer a gente achar que tá errado. Que loucura é essa? A gente que tem que perguntar pra ela o que aconteceu? É muito louco isso, que doideira”, disse.

No fim, ele defendeu a noiva: “Não tem como agir como se a Tays tivesse levantado esse assunto. Ela tava numa entrevista, apareceu a foto da Jojo e ela teve que falar”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost