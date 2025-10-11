Vídeo: “Usou a Tays de palco”, afirma Biel após treta com Jojo Todynho

A treta envolvendo Jojo Todynho e Tays Reis, após a cantora expor mágoa da ex-colega de A Fazenda, ganhou um novo capítulo na noite de sexta-feira (10/10). Biel resolveu sair em defesa da noiva e soltou o verbo nos stories do Instagram contra a influenciadora, que convidou o casal para sua casa e desapareceu.

“Véi, eu vou ter que falar alguma coisa porque eu tava lá, né? Você só usou a Tays de palco a vida toda, assim como você fez com todo mundo lá na Fazenda. Mateus Carrieri você nem encontrou depois da Fazenda, tá ligado?”, começou ele.

Vale lembrar que a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Jojo Todynho foi tirar satisfação com Tays após a repercussão do caso.

O que aconteceu

Ainda na gravação, o cantor explicou: “A gente foi pro Rio no convite dela, pra ir pra casa dela, assisti-la desfilando. Chegamos lá, no meio do caminho, ela falou que não ia poder mais receber a gente na casa dela, que tava reformando o quarto pro filho adotivo dela”, contou, antes de completar:

SOCORRO! Biel detonou Jojo Todynho após a influenciadora se desentender com sua esposa, Tays Reis: “Você só usou a Tays de palco a vida toda, como fez com todo mundo na Fazenda. Fomos pro Rio a convite dela e, no caminho, avisou que não ia mais poder receber a gente.” pic.twitter.com/WHxsSDbgZx — poponze (@poponze) October 11, 2025

“A gente tinha dirigido de São Paulo pro Rio, coisa de 6 horas. Eu tava com a mão quebrada e com uma puta hemorroida naquela época. Fomos. Chegamos lá, não tinha quarto, não tinha nada. A gente começou a desanimar, mas estava no Rio, pagamos pelo quarto e fomos curtir o camarote que tinha pra gente”, recordou.

Sem amizade

Logo depois, Biel desabafou: “Nunca falou pra gente que o motivo tinha sido a avó dela. O que a Tays falou? Que a gente não se fala, e não se fala mesmo, não tem amizade. Geralmente, amigos quando chamam a gente pra casa, recebem a gente. Ficamos por conta própria, a ver navios no Rio”, reclamou.

E disparou: “E a pessoa tem uma síndrome de superioridade tão grande que consegue fazer a gente achar que tá errado. Que loucura é essa? A gente que tem que perguntar pra ela o que aconteceu? É muito louco isso, que doideira”, disse.

No fim, ele defendeu a noiva: “Não tem como agir como se a Tays tivesse levantado esse assunto. Ela tava numa entrevista, apareceu a foto da Jojo e ela teve que falar”, afirmou.