Vídeo: “Usou a Tays de palco”, afirma Biel após treta com Jojo Todynho

A treta envolvendo Jojo Todynho e Tays Reis, após a cantora expor mágoa da ex-colega de A Fazenda, ganhou um novo capítulo na noite de sexta-feira (10/10). Biel resolveu sair em defesa da noiva e soltou o verbo nos stories do Instagram contra a influenciadora, que convidou o casal para sua casa e desapareceu.
“Véi, eu vou ter que falar alguma coisa porque eu tava lá, né? Você só usou a Tays de palco a vida toda, assim como você fez com todo mundo lá na Fazenda. Mateus Carrieri você nem encontrou depois da Fazenda, tá ligado?”, começou ele.
Leia também
-
Jojo tira satisfação após Tays Reis expor mágoa: “Queria entender”
-
Tays Reis expõe decepção com Jojo Todynho: “Muito chateada”
-
Vídeo: Tays Reis relata sofrimento da filha com problema de saúde
-
Biel surpreende Tays Reis com pedido de casamento em cima do palco
Vale lembrar que a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Jojo Todynho foi tirar satisfação com Tays após a repercussão do caso.
O que aconteceu
Ainda na gravação, o cantor explicou: “A gente foi pro Rio no convite dela, pra ir pra casa dela, assisti-la desfilando. Chegamos lá, no meio do caminho, ela falou que não ia poder mais receber a gente na casa dela, que tava reformando o quarto pro filho adotivo dela”, contou, antes de completar:
SOCORRO! Biel detonou Jojo Todynho após a influenciadora se desentender com sua esposa, Tays Reis:
“Você só usou a Tays de palco a vida toda, como fez com todo mundo na Fazenda. Fomos pro Rio a convite dela e, no caminho, avisou que não ia mais poder receber a gente.” pic.twitter.com/WHxsSDbgZx
— poponze (@poponze) October 11, 2025
“A gente tinha dirigido de São Paulo pro Rio, coisa de 6 horas. Eu tava com a mão quebrada e com uma puta hemorroida naquela época. Fomos. Chegamos lá, não tinha quarto, não tinha nada. A gente começou a desanimar, mas estava no Rio, pagamos pelo quarto e fomos curtir o camarote que tinha pra gente”, recordou.
Sem amizade
Logo depois, Biel desabafou: “Nunca falou pra gente que o motivo tinha sido a avó dela. O que a Tays falou? Que a gente não se fala, e não se fala mesmo, não tem amizade. Geralmente, amigos quando chamam a gente pra casa, recebem a gente. Ficamos por conta própria, a ver navios no Rio”, reclamou.
19 imagensFechar modal.1 de 19
Tays Reis e Jojo Todynho.
Reprodução/Redes sociais.2 de 19
Tays Reis, Biel e Pietra posam durante festa junina
Instagram/Reprodução3 de 19
Tays Reis, Biel e Pietra posam juntos e sorridentes
Instagram/Reprodução4 de 19
Tays Reis, Biel e Pietra posam para as redes sociais
Instagram/Reprodução5 de 19
Tays Reis, Biel e Pietra fazem pose
Instagram/Reprodução6 de 19
Biel e Tays Reis
7 de 19
Tays Reis e Biel
Foto: Instagram/Divulgação8 de 19
Tays Reis e Biel
Foto: Instagram/Divulgação9 de 19
Essa é a primeira filha de Tays Reis e Biel
Foto: Instagram/Divulgação10 de 19
Tays Reis
Reprodução/Instagram11 de 19
Reprodução12 de 19
Isabella Morilla de Carvalho13 de 19
Reprodução14 de 19
Tays Reis
Reprodução15 de 19
Jojo Todynho.
Reprodução/Redes sociais.16 de 19
Jojo Todynho
Reprodução/Instagram17 de 19
A influenciadora Jojo Todynho
Reprodução18 de 19
Jojo Todynho.
Reprodução/Redes sociais.19 de 19
Jojo Todynho.
Reprodução/Redes sociais.
E disparou: “E a pessoa tem uma síndrome de superioridade tão grande que consegue fazer a gente achar que tá errado. Que loucura é essa? A gente que tem que perguntar pra ela o que aconteceu? É muito louco isso, que doideira”, disse.
No fim, ele defendeu a noiva: “Não tem como agir como se a Tays tivesse levantado esse assunto. Ela tava numa entrevista, apareceu a foto da Jojo e ela teve que falar”, afirmou.