Vídeo: veja momento em que ônibus com torcedores do Flamengo tomba

Um acidente envolvendo torcedores do Flamengo aconteceu nesta segunda-feira (27/10). A caravana estava a caminho da Argentina, local que o Rubro-Negro enfrenta o Racing, pela semifinal da Copa Libertadores. Confira o momento do acidente abaixo.
O acidente
Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo capotou na altura do Km 276 da Via Dutra, em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (27/10).
O veículo, que levava integrantes das torcidas Urubuzada e Nação 12 rumo à Argentina para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing, em Avellaneda, acabou tombando no trecho fluminense da rodovia, o que causou a interdição da via.
Segundo informações iniciais, 16 torcedores ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento na Santa Casa de Barra Mansa. Apesar do susto, não houve registro de mortes.
Torcedores deslocaram do Rio de Janeiro com destino à Argentina
Ônibus capotou ainda no Rio de Janeiro
Torcedores ficaram feridos
