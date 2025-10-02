Vídeo: vereadora que defendeu violência contra a mulher pede desculpas

O pronunciamento da vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, que disse ser “a favor da violência contra a mulher” durante uma sessão da Câmara Municipal de Borba (AM), gerou grande repercussão. A Polícia Civil do Amazonas vai investigar o caso e a parlamentar pode responder criminalmente pela declaração.
Após a repercussão, Betinha publicou um vídeo pedindo desculpas. Ela afirmou que usou “uma expressão totalmente inadequada e infeliz” e lamentou o ocorrido.
Assista:
A vereadora já esteve envolvida em outro episódio de agressão no plenário, em 2012, quando trocou socos com a vereadora Yolanda Andrade (PCdoB) durante uma sessão transmitida pela TV Câmara.
Vídeo da agressão:
Entenda o caso:
- A declaração, feita nessa segunda-feira (29/9), repercutiu negativamente nas redes sociais.
- A fala ocorreu em defesa de Pedro Paz (União Brasil), denunciado pela vereadora Professora Jéssica (DC) ao levantar o dedo em direção a ela durante a tribuna.
- Betinha minimizou o gesto, alegando que fazia parte do “modo particular” de expressão do parlamentar.
- Na ocasião, a vereadora também anunciou que iria apresentar uma denúncia à Comissão de Ética contra Jéssica.
“Tem mulher que merece apanhar”
No discurso, a vereadora chegou a relatar que já teria presenciado situações em que mulheres se machucam propositalmente para incriminar homens.
“Eu sou a favor da violência contra a mulher, sim. Quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, quando a mulher bate no homem. Tem mulher que merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso em que a mulher se bate sozinha para condenar o homem”, declarou.
Veja:
A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Elizabeth Maciel. O espaço segue aberto para posicionamentos.