02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Vídeo: vereadora que defendeu violência contra a mulher pede desculpas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-vereadora-que-defendeu-violencia-contra-a-mulher-pede-desculpas

O pronunciamento da vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, que disse ser “a favor da violência contra a mulher” durante uma sessão da Câmara Municipal de Borba (AM), gerou grande repercussão. A Polícia Civil do Amazonas vai investigar o caso e a parlamentar pode responder criminalmente pela declaração.

Leia também

Após a repercussão, Betinha publicou um vídeo pedindo desculpas. Ela afirmou que usou “uma expressão totalmente inadequada e infeliz” e lamentou o ocorrido.

Assista:

A vereadora já esteve envolvida em outro episódio de agressão no plenário, em 2012, quando trocou socos com a vereadora Yolanda Andrade (PCdoB) durante uma sessão transmitida pela TV Câmara.

Vídeo da agressão:

Entenda o caso:

  • A declaração, feita nessa segunda-feira (29/9), repercutiu negativamente nas redes sociais.
  • A fala ocorreu em defesa de Pedro Paz (União Brasil), denunciado pela vereadora Professora Jéssica (DC) ao levantar o dedo em direção a ela durante a tribuna.
  • Betinha minimizou o gesto, alegando que fazia parte do “modo particular” de expressão do parlamentar.
  • Na ocasião, a vereadora também anunciou que iria apresentar uma denúncia à Comissão de Ética contra Jéssica.

“Tem mulher que merece apanhar”

No discurso, a vereadora chegou a relatar que já teria presenciado situações em que mulheres se machucam propositalmente para incriminar homens.

“Eu sou a favor da violência contra a mulher, sim. Quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, quando a mulher bate no homem. Tem mulher que merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso em que a mulher se bate sozinha para condenar o homem”, declarou.

Veja:

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Elizabeth Maciel. O espaço segue aberto para posicionamentos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost