Vídeo: viatura do DER-DF derrapa em óleo na pista e capota na BR-020

Escrito por Metrópoles
Uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), utilizada para apoio operacional em obras, capotou na tarde desta quarta-feira (15/10), na BR-020, sentido Plano Piloto.

Equipes do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) foram acionadas por volta das 16h30 e aturam no local prestando socorro aos ocupantes do veículo. De acordo com a corporação, apenas uma vítima precisou ser transportada ao Hospital de Sobradinho, sem gravidade.

Segundo informações preliminares, a viatura envolvida no acidente é normalmente utilizada em operações de apoio logístico a intervenções viárias realizadas pelo DER.

Ao Metrópoles a autarquia informou que no momento do acidente chovia e que havia óleo na pista. “A junção desses fatores provocou o capotamento”, declarou.

“O DER acompanha atentamente o caso e presta todo o apoio ao servidores”, finalizou o órgão, por meio de nota.

