Vídeo: Vini Jr. deixa o campo irritado em Real Madrid x Barcelona

Apesar da vitória por 2 x 1 do Real Madrid sobre o Barcelona neste domingo (26/10), Vini Jr não ficou completamente satisfeito. O atacante do Madrid deixou o campo visivelmente insatisfeito após ser substituído por Rodrygo aos 26 minutos do segundo tempo.

Veja o momento em que Vini Jr. deixa o campo irritado:

Irritado, Vini Jr. não cumprimentou o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso. Além disso, ao deixar o gramado, se dirigiu direto para o vestiário. No entanto, o camisa 7 foi ao banco de reservas pouco tempo depois, como é habitual.

Em campo, o Real Madrid voltou a vencer o Barcelona após quatro derrotas consecutivas. Mbappé e Bellingham marcaram os gols da equipe merengue.