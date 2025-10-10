Vídeo: Vini Jr. revela para quem dedicou seu gol

O jogador Vini Jr., do Real Madrid, abriu o jogo em conversa com a imprensa e disse para quem dedicou seu gol na partida da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, realizada na manhã desta sexta-feira (10/10) em Seul. O time brasileiro venceu os coreanos por 5 a 0, com dois gols marcados por Estevão, dois de Rodrygo e um gol de Vini Jr.
Falou!
Questionado para quem ele dedica o gol de hoje, Vini Jr. disparou: “Ah, pro povo brasileiro né. A gente tá na preparação para a Copa do Mundo, cada jogo é importante. Então, a gente vir aqui, com fuso horário e tudo mais, o campo dificulta também, mas conseguimos fazer uma excelente partida”, disse.
Mais cedo, ao marcar o quinto gol do Brasil, já no segundo tempo, Vini Jr. fez um gesto como se estivesse mandando um beijo, apontando para as câmeras de transmissão. Na internet, torcedores brincaram com a situação e disseram que o beijo seria direcionado para a influenciadora Virginia Fonseca.
“Esse beijo aí foi discretamente pra Virginia”, apontou Gustavo Lemos no X, antigo Twitter. “Se o Vini for artilheiro da copa, metade dos gols ele vai dever a Virgínia! Ela recuperou o bom futebol dele!”, ironizou Samuel Fontinele. “Esse beijo claramente foi pra Virginia”, escreveu Nicolas Magalhães.
Polêmica
Para quem está por fora, Virginia Fonseca e Vini Jr. colocaram um ponto final ao romance, que sequer chegou a ser assumido oficialmente, depois que prints de conversas do jogador do Real Madrid com outras mulheres vazaram na internet. Em entrevista, a influenciadora disse que ficou “decepcionada” com o atleta brasileiro. O atleta, por sua vez, se desculpou nas redes sociais.
Ainda na publicação, ele encheu Virginia Fonseca de elogios: “Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, declarou.
