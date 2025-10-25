video:-vini-jr.-surpreende-virginia-com-presentes-em-madri

Após chegar a Madri neste sábado (25/10), Virginia Fonseca recebeu vários presentes, e a web logo começou a especular de que se trataria de mimos de Vinicius Júnior.

Os dois estão vivendo um affair desde setembro, e esta é a primeira vez que a influenciadora retornou à capital espanhola após a polêmica envolvendo o nome do jogador e mensagens para uma modelo. A retomada do affair ocorreu após um pedido público de desculpas de Vini.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Virginia mostrou que recebeu um buquê de rosas e também uma bolsa. Apesar de não falar de quem foi o presente, a amiga dela Duda Freire revelou que ajudou a pessoa a escolher o presente, indicando que se tratava de um agrado de Vinicius.

Virginia Fonseca revela apelido carinhoso da mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Vini Jr e Virgínia viviam romance

Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres

Veja:

Era especulado que nesta viagem Virginia levasse os três filhos – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo –, o que marcaria o primeiro encontro deles com Vini Jr. Entretanto, nos stories do Instagram, ela compartilhou que está fazendo a viagem apenas com amigos.

Nas últimas duas idas a Madri, Virginia ficou hospedada na casa de Vini. Ela ainda não informou ou mostrou detalhes de que ficará por lá novamente, mas compartilhou que chegou à cidade às 13h no horário local (às 8h, pelo horário de Brasília). As imagens onde mostra os presentes aparentam ter sido feitas em um quarto de hotel.