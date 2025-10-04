04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Vídeo viral expõe suposta venda de açaí adulterado com papel higiênico

Em outro trecho, ele alerta os consumidores que compram produtos mais baratos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um morador de Manaus gravou um vídeo denunciando que algumas sacolas de açaí vendidas na região estariam misturadas com pedaços de papel higiênico. Na gravação, o homem aparece próximo a um rio, abrindo os pacotes e mostrando o material estranho encontrado.

O açaí foi encontrado com pedaços de papel higiênico dentro/Foto: Reprodução

“Olha aqui, papelão. Cheio de papelão. E não é só um, não. Papelão… Papel higiênico. Ninguém sabe”, afirmou no vídeo.

Em outro trecho, ele alerta os consumidores que compram produtos mais baratos: “Senhores, estou aqui para alertar as pessoas que compram açaí barato, que pensam que estão no lucro, mas acabam se dando mal. Isso aqui que eu estou pegando é papel higiênico”.

A gravação viralizou nas redes sociais e gerou relatos de outras pessoas que também encontraram materiais semelhantes. Um internauta comentou, segundo o jornal Folha do Estado: “Descobri por acaso. Coloquei o açaí no congelador para gelar e esqueci. Quando descongelou, era só papel higiênico”.

Até o momento, não há informações sobre qualquer ação da Vigilância Sanitária de Manaus em relação ao caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost