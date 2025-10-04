Vídeo viral expõe suposta venda de açaí adulterado com papel higiênico

Um morador de Manaus gravou um vídeo denunciando que algumas sacolas de açaí vendidas na região estariam misturadas com pedaços de papel higiênico. Na gravação, o homem aparece próximo a um rio, abrindo os pacotes e mostrando o material estranho encontrado.

“Olha aqui, papelão. Cheio de papelão. E não é só um, não. Papelão… Papel higiênico. Ninguém sabe”, afirmou no vídeo.

Em outro trecho, ele alerta os consumidores que compram produtos mais baratos: “Senhores, estou aqui para alertar as pessoas que compram açaí barato, que pensam que estão no lucro, mas acabam se dando mal. Isso aqui que eu estou pegando é papel higiênico”.

A gravação viralizou nas redes sociais e gerou relatos de outras pessoas que também encontraram materiais semelhantes. Um internauta comentou, segundo o jornal Folha do Estado: “Descobri por acaso. Coloquei o açaí no congelador para gelar e esqueci. Quando descongelou, era só papel higiênico”.

Até o momento, não há informações sobre qualquer ação da Vigilância Sanitária de Manaus em relação ao caso.