Vídeo: Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez

Virginia Fonseca e Vini Jr. foram vistos juntinhos pela primeira vez em Madri, na Espanha, alimentando especulações sobre uma reconciliação. Hospedada com a amiga Duda Freire, a ex de Zé Felipe desembarcou na capital espanhola há poucos dias e tem aproveitado a viagem para conhecer os pontos mais badalados da cidade, inclusive ao lado do craque brasileiro.
Nesse domingo (26/10), após assistir à vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, ela foi flagrada jantando com Vini num restaurante sofisticado de Madri. As imagens, divulgadas pelo portal Leo Dias, mostram os dois chegando juntos ao local, acompanhados por seguranças.
O jantar reuniu ainda Éder Militão, Tainá Castro e Rodrygo, companheiros de equipe do atleta. Duda Freire também participou da noite e registrou parte do encontro em suas redes sociais. Ao fim do jantar, no entanto, Virginia optou por retornar ao hotel com a amiga, enquanto Vini seguiu com o grupo.
