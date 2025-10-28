Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr., do Real Madrid, fizeram a primeira aparição pública como casal nesta terça-feira (28/10), poucas horas depois de confirmarem o namoro nas redes sociais.

Sorridente, Virginia apareceu segurando balões e um urso de pelúcia gigante, enquanto acenava para fãs que aguardavam o casal na Espanha. O vídeo rapidamente viralizou nas redes, marcando a nova fase do relacionamento.

📹 Assista ao vídeo:

Assumidos!

O romance foi oficializado após o craque preparar uma surpresa romântica para pedir a influenciadora em namoro durante uma viagem a Mônaco. O quarto foi decorado com pétalas de rosas, bichinhos de pelúcia e corações, além de um anel luxuoso que selou o pedido.

Os rumores sobre o relacionamento começaram em julho, quando Virginia foi vista na festa de aniversário de Vini Jr. no Rio de Janeiro. Desde então, as viagens da influenciadora para Madrid se tornaram frequentes, e os dois foram flagrados juntos em um passeio de iate em Marbella, na Espanha.

O relacionamento chegou a passar por uma breve crise após a divulgação de supostas conversas do jogador com outras mulheres, mas Virginia confirmou que o casal superou o episódio e decidiu seguir junto.

Separação de Zé Felipe

Virginia se separou do cantor Zé Felipe em maio, após cinco anos de casamento. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na época, o ex-casal afirmou em comunicado que escolheu “a honestidade em vez das aparências” e que permaneceriam unidos pelo bem dos filhos.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Revista Quem / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet