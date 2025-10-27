Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

27/10/2025
Influenciadora e craque do Real Madrid aparecem lado a lado após vitória do time sobre o Barcelona

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. foram vistos juntos pela primeira vez em Madri, na Espanha, neste domingo (26/10), levantando rumores de uma possível reaproximação entre os dois.

Hospedada com a amiga Duda Freire, Virginia — ex-esposa do cantor Zé Felipe — desembarcou recentemente na capital espanhola e tem aproveitado a viagem para conhecer os locais mais badalados da cidade, incluindo programas ao lado do craque do Real Madrid.

Após assistir à vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, os dois foram flagrados jantando em um restaurante sofisticado da cidade. As imagens, divulgadas pelo portal Leo Dias, mostram o casal chegando junto ao local, acompanhados por seguranças.

O jantar contou ainda com a presença de Éder Militão, Rodrygo, Tainá Castro e outras pessoas próximas ao grupo. Duda Freire também registrou momentos da noite em suas redes sociais.

Ao término do encontro, Virginia retornou ao hotel acompanhada da amiga, enquanto Vini Jr. seguiu com os colegas.

🎥 Veja o vídeo:

