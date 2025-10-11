Vídeo: Virginia Fonseca fala sobre reconciliação com Vini Jr.

Há possibilidade de que Virginia Fonseca e Vini Jr. retomem o affair. Após ter conversas expostas por uma modelo, pedir desculpas publicamente e enviar flores, o jogador e a influenciadora estão conversando.

Em entrevista ao Portal LeoDias, na tarde deste sábado (11/10), a ex-esposa de Zé Felipe falou sobre a publicação do atleta: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Então, eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”, afirmou.

Vai ter volta?

Ainda durante a conversa, Virginia confirmou que os dois estão em contato: “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, declarou, antes de completar: “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”.

Questionada se daria mais uma chance ao romance com Vini Jr., ela confirmou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, encerrou.

19 imagens Fechar modal. 1 de 19

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Instagram/Reprodução 2 de 19

3 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução 4 de 19

Pedido de desculpas de Vini Jr. deixa europeus curiosos sobre Virginia

Instagram/Reprodução 5 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais. 6 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Instagram/Reprodução 7 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes Sociais 8 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet. 9 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais 10 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais 11 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais. 12 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais 13 de 19

Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”

Aitor Alcalde/Getty Images e reprodução/Instagram 14 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais. 15 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais. 16 de 19

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia 17 de 19

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais 18 de 19

Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.

Reprodução/X 19 de 19

Vini Jr. e Virginia

Instagram/Reprodução

