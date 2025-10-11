11/10/2025
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Vídeo: Virginia Fonseca fala sobre reconciliação com Vini Jr.

Há possibilidade de que Virginia Fonseca e Vini Jr. retomem o affair. Após ter conversas expostas por uma modelo, pedir desculpas publicamente e enviar flores, o jogador e a influenciadora estão conversando.

Em entrevista ao Portal LeoDias, na tarde deste sábado (11/10), a ex-esposa de Zé Felipe falou sobre a publicação do atleta: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Então, eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”, afirmou.

Vai ter volta?

Ainda durante a conversa, Virginia confirmou que os dois estão em contato: “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, declarou, antes de completar: “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”.

Questionada se daria mais uma chance ao romance com Vini Jr., ela confirmou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, encerrou.

