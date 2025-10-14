14/10/2025
Vídeo: Virginia madruga para torcer por Vini Jr. em jogo da Seleção

Escrito por Metrópoles
Virginia Fonseca começou a terça-feira (14/10) com energia total para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira. Logo cedo, a influenciadora mostrou nos stories que acordou empolgada para ver Vini Jr. em campo.

“Bom dia, já estou aqui de pé, prontinha para assistir ao jogo. Bora! Eu quero todo mundo muito animado”, declarou.

Além da torcida, Virginia falou nessa segunda-feira (13/10) sobre a recente reaproximação com o jogador. Ela elogiou a atitude do craque ao pedir desculpas publicamente:

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais3 de 3

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Vini Jr. e Virginia Fonseca

“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, disse, revelando ainda que ele enviou um buquê de flores com um bilhete.

A influenciadora reforçou que os dois ainda estavam apenas se conhecendo quando os prints vazaram. “A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, afirmou.

