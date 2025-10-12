12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Vídeo: Virginia revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-virginia-revela-que-so-ficou-com-vini-jr.-desde-a-separacao

O affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continua causando curiosidade entre os fãs dos dois. E a influenciadora voltou a ser assunto nas redes sociais, no sábado (11/10), ao assumir, indiretamente, que apenas ficou com o jogador desde a separação.

Durante o Sabadou, seu programa no SBT, a ex-mulher de Zé Felipe assumiu: “Depois que fiquei solteira, eu beijei uma pessoa só e só um mesmo”, afirmou, sem falar o nome do atacante e arrancando aplausos da plateia e dos participantes da atração.

Na web, os internautas reagiram à revelação: “Só um e escolheu o pior 😂😂😂😂. Normal na vida da mulher brasileira”, disse uma. “Vini Jr. também só ficou com ela, superfiel 👏”, debochou outra. “Aí, a pessoa que ficou com ela ficou com mais 4 😂😂😂😂”, observou uma terceira. “Vixeeee.. é.. A reciprocidade veio só da parte dela mesmo, enquanto ela beijou só uma, ele seguia beijando várias! E será que ela acha que ele vai mudar por ela depois da humilhação hard que ela passou?”, quis saber uma terceira.

Chances de reconciliação

Há possibilidade de que Virginia Fonseca e Vini Jr. retomem o affair. Após ter conversas expostas por uma modelo, pedir desculpas publicamente e enviar flores, o jogador e a influenciadora estão conversando.

Leia também

Em entrevista ao Portal LeoDias, na tarde deste sábado (11/10), a ex-esposa de Zé Felipe falou sobre a publicação do atleta: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Então, eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”, afirmou.

19 imagensEm meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de VirginiaVini Jr. e Virginia FonsecaPedido de desculpas de Vini Jr. deixa europeus curiosos sobre VirginiaVirginia Fonseca e Vini Jr.Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperamFechar modal.1 de 19

2 de 19

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Instagram/Reprodução3 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução4 de 19

Pedido de desculpas de Vini Jr. deixa europeus curiosos sobre Virginia

Instagram/Reprodução5 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.6 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Instagram/Reprodução7 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes Sociais8 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet.9 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais10 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais11 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais.12 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais13 de 19

Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”

Aitor Alcalde/Getty Images e reprodução/Instagram14 de 19

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.15 de 19

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais.16 de 19

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia17 de 19

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais18 de 19

Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.

Reprodução/X19 de 19

Vini Jr. e Virginia

Instagram/Reprodução

Vai ter volta?

Ainda durante a conversa, Virginia confirmou que os dois estão em contato: “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, declarou, antes de completar: “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”.

Questionada se daria mais uma chance ao romance com Vini Jr., ela confirmou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost