Vídeo: Virginia revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação

O affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continua causando curiosidade entre os fãs dos dois. E a influenciadora voltou a ser assunto nas redes sociais, no sábado (11/10), ao assumir, indiretamente, que apenas ficou com o jogador desde a separação.
Durante o Sabadou, seu programa no SBT, a ex-mulher de Zé Felipe assumiu: “Depois que fiquei solteira, eu beijei uma pessoa só e só um mesmo”, afirmou, sem falar o nome do atacante e arrancando aplausos da plateia e dos participantes da atração.
Na web, os internautas reagiram à revelação: “Só um e escolheu o pior . Normal na vida da mulher brasileira”, disse uma. “Vini Jr. também só ficou com ela, superfiel ”, debochou outra. “Aí, a pessoa que ficou com ela ficou com mais 4 ”, observou uma terceira. “Vixeeee.. é.. A reciprocidade veio só da parte dela mesmo, enquanto ela beijou só uma, ele seguia beijando várias! E será que ela acha que ele vai mudar por ela depois da humilhação hard que ela passou?”, quis saber uma terceira.
Chances de reconciliação
Há possibilidade de que Virginia Fonseca e Vini Jr. retomem o affair. Após ter conversas expostas por uma modelo, pedir desculpas publicamente e enviar flores, o jogador e a influenciadora estão conversando.
Em entrevista ao Portal LeoDias, na tarde deste sábado (11/10), a ex-esposa de Zé Felipe falou sobre a publicação do atleta: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Então, eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”, afirmou.
Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Pedido de desculpas de Vini Jr. deixa europeus curiosos sobre Virginia
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Militão "confirma" romance de Vini Jr. e Virginia: "Casal favorito"
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia
Virginia e Vini Jr.
Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia
Vai ter volta?
Ainda durante a conversa, Virginia confirmou que os dois estão em contato: “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, declarou, antes de completar: “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”.
Questionada se daria mais uma chance ao romance com Vini Jr., ela confirmou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, encerrou.