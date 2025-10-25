25/10/2025
Vídeo: volante do Atlético-MG marca gol mais rápido do Brasileirão

Escrito por Metrópoles
video:-volante-do-atletico-mg-marca-gol-mais-rapido-do-brasileirao

O Atlético-MG abriu o placar contra o Ceará, neste sábado (25/10), com o gol mais rápido do Brasileirão 2025 até aqui. Com apenas 22 segundos de jogo, Alan Franco recebeu passe de Dudu, e da entrada da área, chutou para balançar as redes e marcar para o Galo.

Veja o gol de Alan Franco:

Apenas 22 segundo de bola rolando, e Alan Franco marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025! Atlético-MG 1×0 Ceará pic.twitter.com/IPWgaluV7b

— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) October 25, 2025

Leia também

Além de gol mais rápido do Brasileirão até o momento, esta também foi a 100ª vez que o Atlético-MG marcou dentro da Arena MRV, inaugurada em 2023.

