Vídeo: volante do Atlético-MG marca gol mais rápido do Brasileirão

O Atlético-MG abriu o placar contra o Ceará, neste sábado (25/10), com o gol mais rápido do Brasileirão 2025 até aqui. Com apenas 22 segundos de jogo, Alan Franco recebeu passe de Dudu, e da entrada da área, chutou para balançar as redes e marcar para o Galo.

Veja o gol de Alan Franco:

Apenas 22 segundo de bola rolando, e Alan Franco marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025! Atlético-MG 1×0 Ceará pic.twitter.com/IPWgaluV7b — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) October 25, 2025

Além de gol mais rápido do Brasileirão até o momento, esta também foi a 100ª vez que o Atlético-MG marcou dentro da Arena MRV, inaugurada em 2023.