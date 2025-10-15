Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show

15/10/2025
Cantor exibiu peça entregue por fã no Festival do Camarão, em Porto Belo (SC), na noite de segunda (13/10); gesto dividiu opiniões nas redes

Durante apresentação no Festival do Camarão, em Porto Belo (SC), na noite de segunda-feira (13/10), Zezé Di Camargo ergueu no palco uma camiseta com a frase “Anistia já, presos 8 de Janeiro”, entregue por um fã. O público reagiu com aplausos e gritos de apoio, e os vídeos do momento rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando repercussão e comentários divergentes.

A mensagem faz referência aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas. Procurada, a assessoria do artista não havia se manifestado até a publicação desta nota.

Fontes: Metrópoles; ND+; compilações de vídeos nas redes sociais (Instagram/Threads) e perfis do evento Festival do Camarão de Porto Belo.
