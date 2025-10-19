Videomaker de cantor tirou selfie antes de se afogar no Lago Paranoá

O videomaker Adilson Bispo de Jesus (foto em destaque), que morreu afogado após pular de uma lancha no Lago Paranoá, chegou a tirar selfies e gravar vídeos momentos antes da tragédia.

Ele participava da gravação de um clipe do cantor baiano Alvinho, realizada a bordo de uma embarcação contratada exclusivamente para o trabalho.

Jovem morto afogado no Lago Paranoá era videomaker de cantor baiano

Adilson com uma máquina fotográfica

Adilson Bispo de Jesus

Mais detalhes do caso:

A morte ocorreu nesse sábado (18/10).

A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) apura o caso como afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares fizeram buscas por mais de uma hora.

Devido ao longo período de submersão, o óbito foi declarado ainda no local.

Relato da marinheira

Segundo a marinheira, que atua de forma autônoma, a embarcação tinha capacidade para 15 pessoas e levava 13 tripulantes no momento do incidente. O barco estava equipado com coletes e itens de segurança.

O passeio começou por volta das 16h30, com destino à Ponte JK. Lá, Adilson Bispo pulou no lago pela primeira vez e retornou sem dificuldades.

Já no fim do trajeto, após abastecimento próximo ao Clube Cota Mil, Adilson pulou novamente na água por volta das 20h12 e foi advertido pela marinheira, pois o motor estava ligado.

Gravação, bebida e afogamento

A cerca de 150 metros da marina, o grupo parou a lancha a pedido de alguns tripulantes. Visivelmente embriagado, Adilson se lançou na água mais uma vez e começou a se afogar.

Uma adolescente também caiu, mas foi resgatada. A marinheira tentou salvar Adilson, que se agarrou nela, quase a afogando. Outro tripulante, também tentou ajudar, mas enfrentou a mesma dificuldade.

Em segundos, Adilson submergiu e não voltou. O corpo foi resgatado posteriormente pelos bombeiros.