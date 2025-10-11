Vídeos sexuais: jovem retira acusação contra zagueiro do Real Madrid

A segunda vítima retirou a queixa contra Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, por distribuição de vídeos sexuais. Desta vez, quem deixou o processo foi a denunciante que era menor de 18 anos à época do ocorrido. A informação é da rádio espanhola COPE.

O caso

Raúl Asencio, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, jogadores do Real Madrid, são investigados por envolvimento em um caso de abuso sexual e compartilhamento de vídeo íntimo de uma menor.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima, na cidade de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias, e resultou na detenção dos atletas no centro de treinamento de Valdebebas.

Duas garotas estão envolvidas no caso. Na época, uma com 18 e outra com 16 anos.

Conforme as investigações, um dos jogadores teria se envolvido sexualmente com a menor, em Mogán, nas Ilhas Canárias. O atleta gravou o ato e compartilhou o vídeo em um aplicativo de mensagens.

O conteúdo circulou em diversos grupos de jogadores do Real Madrid.

Asencio não é acusado de ter participado do ato, mas de ter distribuído os vídeos.

Segundo o Tribunal Superior das Ilhas Canárias, o juiz exige que Ruiz, Rodríguez e García paguem fiança de 20 mil euros cada (cerca de R$ 124,84 mil), enquanto Raúl Asencio deve pagar fiança de 15 mil euros (cerca de R$ 93 mil).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images 2 de 4

Jogador é alvo de investigações por pornografia infantil

Jose Luis Contreras/Dax Images/NurPhoto via Getty Images 3 de 4

Reprodução 4 de 4

Reprodução / Instagram

Leia também

Em depoimento, o jogador de 22 anos pediu desculpas por “uma indiscrição reprovável” e enfatizou que “seu comportamento foi diferente dos outros réus”.

Agora caberá ao Ministério Público decidir se mantém as acusações contra o jogador ou se opta por inocentá-lo definitivamente, com duas vítimas afastadas do processo.