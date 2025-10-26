26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Vieira: reunião foi positiva e negociação será concluída em semanas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vieira:-reuniao-foi-positiva-e-negociacao-sera-concluida-em-semanas

Kuala Lumpur — Após a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou o encontro como “muito positivo”, e afirmou que as negociações sobre as tarifas impostas ao Brasil devem ser concluídas “em algumas semanas”.

A conversa entre os líderes ocorreu na madrugada deste domingo (26/10), na capital da Malásia, e durou por volta de 45 minutos. Segundo o chanceler, foi um diálogo “descontraído e alegre”.

“A conclusão final é de que a reunião foi muito positiva, e nós esperamos, em pouco tempo, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil”, revelou o ministro em entrevista a jornalistas.

Leia também

O chanceler explicou que deve ocorrer uma nova reunião entre os negociadores dos dois países ainda neste domingo. Do lado norte-americano, participaram da conversa o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Acompanharam Lula, além de Mauro Vieira, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa e o assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do presidente, Audo Faleiro.

De acordo com o ministro Mauro Vieira, Lula e Trump também acordaram fazer visitas recíprocas. “O presidente Trump quer vir ao Brasil, e o Lula aceitou, e disse que irá, com prazer, aos EUA no futuro”, disse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost