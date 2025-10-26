Vieira: reunião foi positiva e negociação será concluída em semanas

Kuala Lumpur — Após a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou o encontro como “muito positivo”, e afirmou que as negociações sobre as tarifas impostas ao Brasil devem ser concluídas “em algumas semanas”.

A conversa entre os líderes ocorreu na madrugada deste domingo (26/10), na capital da Malásia, e durou por volta de 45 minutos. Segundo o chanceler, foi um diálogo “descontraído e alegre”.

“A conclusão final é de que a reunião foi muito positiva, e nós esperamos, em pouco tempo, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil”, revelou o ministro em entrevista a jornalistas.

O chanceler explicou que deve ocorrer uma nova reunião entre os negociadores dos dois países ainda neste domingo. Do lado norte-americano, participaram da conversa o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Acompanharam Lula, além de Mauro Vieira, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa e o assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do presidente, Audo Faleiro.

De acordo com o ministro Mauro Vieira, Lula e Trump também acordaram fazer visitas recíprocas. “O presidente Trump quer vir ao Brasil, e o Lula aceitou, e disse que irá, com prazer, aos EUA no futuro”, disse.