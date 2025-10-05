Vigilância Sanitária apreende 508 litros de bebida no Distrito Federal

05/10/2025
Equipes da Vigilância Sanitária fiscalizaram 49 estabelecimentos em Sobradinho e Sobradinho II na madrugada de sábado (4/10) para domingo (5/10). De acordo com informações da Secretaria de Saúde, sete comércios foram autuados e 508 litros de bebidas foram apreendidos.

A ação contou também com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e com a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

Ao longo de 2025, a vigilância sanitária apreendeu 896 litros de produtos clandestinos em todo DF, em 1.342 fiscalizações, que resultaram em 161 autuações.

A Secretaria de Saúde informou que vai seguir um cronograma intensificado nos próximos dias, alcançando diversas regiões administrativas, como Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Santa Maria.

