02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vigilancia-sanitaria-e-pcdf-interditam-distribuidora-apos-caso-hungria


Logo Agência Brasil

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, região administrativa do DF.

A suspeita é que a loja tenha comercializado bebidas adulteradas. Foi lá que o rapper Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol, tinha comprado garrafas de bebidas na noite de ontem (1°). Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar o quadro.


Brasília (DF), 02/10/2025 - bebidas apreendidas pela PCDF em distribuidora em Vicente Pires. Foto: PCDF/Divulgação

Bebidas apreendidas pela Polícia Civil em distribuidora em Vicente Pires – Foto: PCDF/Divulgação

Notícias relacionadas:

Além da interdição, as equipes apreenderam garrafas de vodka e whisky, que serão periciadas para verificação da presença de metanol ou outro tipo de álcool impróprio para consumo. A distribuidora não tinha licença de funcionamento junto ao governo do DF.

A PCDF informou que segue realizando diligências sobre o caso, e que vítimas e demais envolvidos serão ouvidos.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país; 

 


arte-metanol

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost