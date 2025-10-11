Vigilante embriagado e armado é preso em bar de Rio Branco ao tentar se passar por policial

Policiais militares do 2° Batalhão prenderam, na noite desta sexta-feira (10), o vigilante Cleilton França Pessoa, de 40 anos, após ele ser flagrado embriagado e portando um revólver calibre .38 em um bar localizado na Rua Cunha Matos, bairro 6 de Agosto, região da Gameleira, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas à polícia, populares denunciaram que um homem armado afirmava ser policial. A equipe da Força Tática foi até o local e encontrou o suspeito, que tentou se esconder nos fundos do estabelecimento. Durante as buscas, os militares localizaram a arma entre engradados de cerveja.

Cleilton apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa e andar cambaleante. O revólver, registrado em nome da empresa de segurança privada onde ele trabalha, estava carregado com cinco munições intactas.

O vigilante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) por porte ilegal de arma de fogo. Durante o trajeto, ele vomitou várias vezes dentro da viatura policial.