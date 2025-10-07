vigilante-usa-spray-de-pimenta-para-conter-briga-em-escola-no-df

Uma vigilante usou gás de pimenta contra alunos de uma escola de São Sebastião, na manhã desta terça-feira (7/10).

A vigilante teria usado o spray na tentativa de apaziguar uma briga entre alunos.

Veja o vídeo:

Após a ação da vigilante, vários alunos passaram mal e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), que foi acionado juntamente com a Polícia Militar (PMDF).

Segundo o CBMDF, duas vítimas foram transportadas para hospital por conta dos efeitos provocados pelo gás.