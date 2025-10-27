Vilania exposta em “Êta Mundo Melhor!”: Candinho flagra crueldade de Zulma com as crianças

O cerco vai se fechar para Zulma (Heloisa Périssé) nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”. Às vésperas do casamento de Candinho (Sergio Guizé) com Dita (Jeniffer Nascimento), o mocinho finalmente vai abrir os olhos para o verdadeiro caráter da vilã. O momento da virada acontece de forma inesperada: escondido debaixo de uma cama na Casa dos Anjos, ele testemunhará a mulher maltratando as crianças sob seus cuidados.

A situação extrema deixará Candinho em choque. Durante muito tempo, ele defendeu Zulma com unhas e dentes, acreditando em sua suposta bondade. Mas ao ouvir barbaridades e ver o comportamento agressivo dela com os pequenos, o rapaz perceberá que foi enganado esse tempo todo.

A reviravolta começa quando Candinho insiste para que os órfãos participem da cerimônia de casamento. A ideia deixa Zulma furiosa, mas ela tenta disfarçar. O disfarce, no entanto, dura pouco. Sozinha com as crianças, a mulher revela seu lado cruel, grita e ameaça os meninos — sem saber que está sendo espionada pelo noivo.

Mesmo desmascarada, Zulma não recua. Pelo contrário: no dia do casamento, ela invade a cerimônia em um verdadeiro surto de fúria. O alvo principal de seu ataque é Zenaide (Evelyn Castro), funcionária que leva as crianças para o evento. Em cena escandalosa, a vilã parte pra cima da mulher, provocando um alvoroço diante de todos.

E tem mais: tomada pela raiva, Zulma ainda destrói o bolo de casamento em pleno salão. Em um ato de pura afronta, ela arremessa um pedaço do doce em Zenaide, encerrando a confusão com chave de ouro. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 3.