“Vilão mirim” de “Êta Mundo Melhor!” joga o burro Policarpo para a morte

Simbá (Arthur Yera) entrou para o time dos pequenos vilões da teledramaturgia, mas pode estar a caminho da redenção. Nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, o garoto será o pivô de uma situação absurda: a prisão — e ameaça de sacrifício! — do burro Policarpo, fiel companheiro de Candinho (Sergio Guizé).

Tudo começa quando Simbá, numa travessura perigosa, provocou o animal, se machucou, e mentiu dizendo que foi atacado. Resultado? O delegado Sabiá (Fabio de Luca) prendeu Policarpo, para o desespero de Candinho, que se recusa a abandonar o amigo e o acompanha até a delegacia.

A partir daí, a confusão só aumenta. Dita (Jeniffer Nascimento) entra em pânico e corre atrás de ajuda com Asdrúbal (Luís Miranda) e Celso (Rainer Cadete). Samir (Davi Malizia) e as crianças do orfanato também enfrentam Simbá, que insiste na mentira mesmo diante da indignação geral. Nem os apelos de Celso, que tenta arrancar a verdade à força, surtem efeito.

Mas o jogo vira quando o peso da culpa começa a bater. Ao ver o sofrimento de Candinho — que chega a desmaiar ao saber que Policarpo será sacrificado —, Simbá vacila. Uma conversa entre Candinho e o burro, que parece “dizer” com o olhar que está sendo injustiçado, deixa o vilãozinho ainda mais balançado.

Com o apoio dos órfãos, especialmente Picolé (Isaac Amendoim), e diante da comoção popular que se forma em defesa do animal, o menino enfim cede: confessa ao delegado que mentiu e inocenta Policarpo. Final feliz: Policarpo é solto, Candinho perdoa Simbá, e o público respira aliviado.

Simbá pode até ser levado e cheio de artimanhas, mas essa reviravolta mostra que “Êta Mundo Melhor!” também é terra de segundas chances. Resta saber se o menino vai contar a Candinho que Samir é o seu verdadeiro filho.