Villamil marca novamente e LDU faz 3 x 0 no Palmeiras; veja gol

O primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Libertadores entre LDUPalmeiras terminou com a vitória parcial de 3 x 0 para os equatorianos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23/10), no Equador, e os donos da casa surpreenderam ao fazer três gols apenas nos 45 minutos iniciais da decisão.

Nos acréscimos, aos 46 minutos da primeira etapa, Villamil marcou o terceiro para os equatorianos. O meio-campista chegou ao seu segundo gol na partida. Dessa vez, o camisa 15 recebeu um cruzamento na direita e chutou de primeira para ampliar a vantagem da LDU na semifinal.

Veja terceiro gol da LDU:

🇪🇨LDU 3×0 Palmeiras🇧🇷

⚽ Gabriel Villamil (2)
🥾 Bryan Ramirez

🏆 Libertadores | semi (ida)

pic.twitter.com/KhpyT051OU

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 24, 2025

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque.

