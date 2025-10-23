villamil-marca-novamente-e-ldu-faz-3-x-0-no-palmeiras;-veja-gol

O primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Libertadores entre LDU e Palmeiras terminou com a vitória parcial de 3 x 0 para os equatorianos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23/10), no Equador, e os donos da casa surpreenderam ao fazer três gols apenas nos 45 minutos iniciais da decisão.
Nos acréscimos, aos 46 minutos da primeira etapa, Villamil marcou o terceiro para os equatorianos. O meio-campista chegou ao seu segundo gol na partida. Dessa vez, o camisa 15 recebeu um cruzamento na direita e chutou de primeira para ampliar a vantagem da LDU na semifinal.
LDU 3×0 Palmeiras
Gabriel Villamil (2)
Bryan Ramirez
Libertadores | semi (ida)
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque.