26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Vini e Virginia fazem ‘rolê de casais’ com Militão e Tainá. Rodrygo segura a vela!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vini-e-virginia-fazem-‘role-de-casais’-com-militao-e-taina.-rodrygo-segura-a-vela!

Vini Jr. e Virginia Fonseca foram flagrados chegando juntos no Aarde Madrid, restaurante conceitual e disputado da capital espanhola. O registro exclusivo do portal LeoDias mostra os dois caminhando lado a lado, reforçando a especulação de que a reaproximação entre o craque do Real Madrid e a influenciadora está cada vez mais evidente. Entre os presentes, também estavam Eder Militão com a esposa Tainá Castro e Rodrygo, acompanhado por um amigo e segurança, completando o cenário de estrelas no badalado jantar.

O encontro acontece poucos dias após Virginia desembarcar em Madri, ansiosa para acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Desde então, a influenciadora vem registrando momentos da rotina na capital espanhola, incluindo surpresas e mimos do jogador, como um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma bolsa Prada personalizada, reforçando que o relacionamento passou por uma fase de reconciliação.

Veja as fotos

Reprodução
Rodrygo chegando ao restauranteReprodução
Reprodução
Militão e TaináReprodução
Vinícius Júnior foi novamente alvo de ataques racistas (Getty Images)
Vinícius Júnior foi novamente alvo de ataques racistas (Getty Images)
Foto/Instagram
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 milFoto/Instagram

Leia Também

No vídeo do flagra, Vini Jr. e Virginia aparecem sorridentes e próximos. Apesar de não ser possível confirmar se estavam de mãos dadas, a postura lado a lado e o clima descontraído sugerem proximidade típica de um casal, aumentando a curiosidade sobre a relação do astro com a influenciadora.

O jantar no Aarde Madrid reforça a ideia de que Vini Jr. e Virginia podem se tornar um dos casais mais badalados do momento. Com os últimos sinais que ambos vêm dando, tudo indica que a possibilidade deles se assumirem oficialmente está cada vez maior.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost