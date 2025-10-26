Vini e Virginia fazem ‘rolê de casais’ com Militão e Tainá. Rodrygo segura a vela!

Vini Jr. e Virginia Fonseca foram flagrados chegando juntos no Aarde Madrid, restaurante conceitual e disputado da capital espanhola. O registro exclusivo do portal LeoDias mostra os dois caminhando lado a lado, reforçando a especulação de que a reaproximação entre o craque do Real Madrid e a influenciadora está cada vez mais evidente. Entre os presentes, também estavam Eder Militão com a esposa Tainá Castro e Rodrygo, acompanhado por um amigo e segurança, completando o cenário de estrelas no badalado jantar.

O encontro acontece poucos dias após Virginia desembarcar em Madri, ansiosa para acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Desde então, a influenciadora vem registrando momentos da rotina na capital espanhola, incluindo surpresas e mimos do jogador, como um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma bolsa Prada personalizada, reforçando que o relacionamento passou por uma fase de reconciliação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rodrygo chegando ao restaurante Reprodução Militão e Tainá Reprodução Vinícius Júnior foi novamente alvo de ataques racistas (Getty Images) Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 mil Foto/Instagram Voltar

Próximo

No vídeo do flagra, Vini Jr. e Virginia aparecem sorridentes e próximos. Apesar de não ser possível confirmar se estavam de mãos dadas, a postura lado a lado e o clima descontraído sugerem proximidade típica de um casal, aumentando a curiosidade sobre a relação do astro com a influenciadora.

O jantar no Aarde Madrid reforça a ideia de que Vini Jr. e Virginia podem se tornar um dos casais mais badalados do momento. Com os últimos sinais que ambos vêm dando, tudo indica que a possibilidade deles se assumirem oficialmente está cada vez maior.