Vini Jr. age para reconquistar o coração de Virginia Fonseca

A história de amor relâmpago entre Vini Jr. e Virginia Fonseca pode não ter acabado de vez, ao menos, do que depender do jogador. O atleta do Real Madrid estaria interessado em não apenas se encontrar com a influenciadora para pedir perdão pessoalmente como também tentar “reconquistar” a ex-mulher de Zé Felipe. Para isso, o atacante da Seleção Brasileira já teria começado a agir.

De acordo com o jornal Extra, Vini Jr. traçou um plano para se reaproximar de Virginia Fonseca. Segundo a publicação, o jogador terá três dias de janela entre o jogo do Brasil contra o Japão, nesta terça-feira (14/10) e seu retorno ao Real Madrid, no domingo (19/10). A ideia seria tirar uma folga para vir rapidamente ao Brasil.

O objetivo, claro, seria um encontro pessoal com Virginia Fonseca. Mesmo após o jogador pedir desculpas publicamente por manter conversas picantes com outras mulheres enquanto ela estava hospedada na sua casa, na Espanha, Virginia não estaria totalmente convencida das “intenções” do jogador.

Para tentar mudar esse cenário, Vini Jr. pediu ajuda para algumas “aliadas” na missão de reconquistar Virginia. Ainda segundo o Extra, desde a última quinta-feira (9/10), Lidia Souza, sua melhor amiga, está hospedada na mansão da apresentadora do SBT em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Ajuda de aliadas

Lidia e Virginia teriam se aproximado durante a última viagem da ex-mulher de Zé Felipe a Madri e se tornaram confidentes. Além de amiga, a jovem também é advogada e uma das figuras que fazem a defesa do atacante. Lidia teria comprado até mesmo flores para a nova amiga a pedido do atleta e mandou entregar no condomínio da famosa.

Quem também passou pela mansão de Virginia no Rio de Janeiro, segundo o jornal, foi Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. Dessa vez, no entanto, ela não foi exposta nas redes sociais como aconteceu no mês passado, quando Margareth Serrão, mãe de Virginia, apareceu nos stories do lado dela. Durante um passeio de barco neste fim de semana, parte do corpo de Fernanda surgiu numa foto e o megahair entregou sua identidade.

Vale lembrar que a própria Virginia admitiu que ela e Vini Jr. estão conversando após toda a polêmica. A ex-mulher de Zé Felipe já até perdoou o atleta.

“A gente está conversando e vamos ver. Estou disposta a dar uma segunda chance. Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”, afirmou.

