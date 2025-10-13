Vini Jr. declara que Virginia foi a sua melhor ficante; veja

Em menos de uma semana, Vini Jr. e Virginia Fonseca foram um dos casais que mais causaram nas redes sociais em 2025. O lance entre os famosos teve direito a muitos flagras, uma crise de infidelidade e uma declaração de desculpas pública. E agora, internautas resgataram uma fala emocionada do jogador sobre o relacionamento com a influenciadora.

No vídeo que o titular do Real Madrid compartilhou com a sócia da WePink no TikTok, usuários da rede encontraram uma resposta de Vini Jr., afirmando que Virginia seria superior às outras então ficantes do atleta.

“Eita parou de seguir ficante, postou a Virginia, literalmente calou minha boca”, comentou uma internauta, ao que Vini Jr. respondeu: “Ela é a mais braba, né”.