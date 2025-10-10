10/10/2025
Vini Jr. dedica gol ao povo brasileiro após goleada sobre a Coreia do Sul

Autor de um dos gols da goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/10), em Seul, Vini Jr. destacou a importância da vitória e dedicou seu gol ao povo brasileiro.

“Para o povo brasileiro. A gente está na preparação para a Copa do Mundo, cada jogo é importante. Vim aqui, com fuso horário e tudo mais, o campo também dificulta, mas conseguimos fazer uma excelente partida”, afirmou o atacante na zona mista.

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Além da dedicação, Vini ressaltou a confiança que a equipe vem adquirindo nos amistosos e a evolução do time.

“Claro, dá confiança para todo mundo. Todos os atacantes conseguimos fazer os gols, dar assistência. Assim, a gente vai ganhando confiança para a Copa do Mundo”, declarou.

O atacante destacou ainda a importância de manter o foco nos próximos desafios. “Agora nós só temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível, porque já falta muito pouco”, comentou.

Vini também falou sobre a força do grupo e a pressão ofensiva como ponto-chave da equipe. “A pressão que a gente fez é o nosso maior objetivo. Sempre pressionar bem, porque estamos jogando com muitos atacantes. Se não pressionarmos e não defendermos bem, fica difícil. Hoje em dia, as equipes saem jogando com qualidade. Então, ajudar a defesa é importante, porque a nossa melhor defesa é o ataque”, avaliou.

O camisa 7 ainda destacou a importância do retorno de jogadores experientes como Casemiro e Militão, fundamentais para a preparação rumo à Copa.

“O nosso melhor jogo tem que ser sempre o próximo. Outros jogadores voltaram, o Casemiro voltou para dar mais suporte no meio-campo, estamos defendendo melhor com ele. O Militão voltar também é sempre importante, porque são jogadores que já jogaram Copa do Mundo, têm experiência e vão nos ajudar muito”, completou.

Com dois gols de Rodrygo, dois de Estêvão e um de Vini Jr., o Brasil encerrou a passagem pela Coreia do Sul com um triunfo expressivo e confiança renovada para a Copa de 2026.

Próxima partida da Seleção Brasileira

Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso

