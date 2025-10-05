05/10/2025
Vini Jr. deixa o Bernabéu acompanhado de Virginia Fonseca e assessor

Vini Jr., atacante do Real Madrid, deixou o estádio Santiago Bernabéu no último sábado (4/10), após a vitória do time por 3 a 1 sobre o Villarreal. Ele saiu acompanhado da influenciadora Virginia Fonseca, da amiga dela, Duda Freire, e do assessor Felipe, em um momento descontraído, com sorrisos e atenção a fãs.

Virginia assistiu à partida de um dos camarotes do estádio e comemorou os dois gols do brasileiro. Ela vestia uma camisa personalizada do atacante, com número 7, autógrafo e dedicatória.

Veja as fotos

Reprodução/X: @realmadrid @virginia
Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no BernabéuReprodução/X: @realmadrid @virginia
Reprodução: X/@realmadrid
Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do VillarealReprodução: X/@realmadrid
Reprodução/X: @realmadrid
Vini JrReprodução/X: @realmadrid
Reprodução: Instagram/@virginia
Comemoração da influenciadora no segundo gol de Vini Jr.Reprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia compartilha fotos no estádio em MadridReprodução: Instagram/@virginia

As imagens mostram o grupo deixando o estádio de forma tranquila, reforçando a proximidade entre a influenciadora e o jogador.

Esta foi a terceira viagem de Virginia a Madri em menos de um mês, período em que também surgiram rumores sobre um possível romance com Vini Jr.

Na comemoração do primeiro gol, Vini Jr. mandou um beijo e disse algo que provocou especulações nas redes sociais. Com Virginia Fonseca presente no estádio pela primeira vez assistindo a um jogo do Real Madrid, muitos fãs associaram imediatamente a mensagem à influenciadora, apontada como possível novo affair do jogador.

No entanto, tratou-se de um mal-entendido. Nos stories, Vini Jr. explicou que a mensagem era direcionada ao amigo Wesley, que enfrenta problemas de saúde.

Até o momento, nem Vini nem Virginia Fonseca se pronunciaram publicamente sobre o envolvimento.

