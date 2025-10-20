20/10/2025
Vini Jr. deixa recado para Virginia após influencer mudar o visual

Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores, nessa segunda-feira (20/10), a transformação em seu visual após passar quase 24 horas em um salão de beleza.

A apresentadora do SBT voltou a adotar os cabelos loiros e publicou uma série de fotos em seu perfil no Instagram para mostrar o resultado da mudança.

O comentário de Vini Jr.

“Oi, loiro, voltei! Estava com saudades, pô”, brincou ela na legenda do álbum. Nos comentários, Virginia recebeu diversos elogios de fãs e amigos, mas um em especial acabou chamando atenção.

Vini Jr., apontado como affair da influenciadora, fez questão de marcar presença e deixou alguns emojis de apaixonado nas fotos da famosa.

Virginia e mãe de Vini Jr.

Na semana passada, Virginia marcou presença no ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, acompanhada de amigos, assessores e de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

A aparição das duas juntas aqueceu ainda mais os rumores sobre a solidez do romance entre a influenciadora e o jogador de futebol após recente crise.

Nos stories, Virginia mostrou que a noite foi animada. “Kkkkkk inimiga do fim! Saímos lá da quadra e viemos pro after”, escreveu. Em outro registro, ela e Fernanda apareceram de braços dados ao chegar ao evento.

