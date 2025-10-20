Vini Jr. deixa recado para Virginia após influencer mudar o visual

Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores, nessa segunda-feira (20/10), a transformação em seu visual após passar quase 24 horas em um salão de beleza.
A apresentadora do SBT voltou a adotar os cabelos loiros e publicou uma série de fotos em seu perfil no Instagram para mostrar o resultado da mudança.
Leia também
-
Mãe de Virgínia reage ao ver Zé Felipe encantado por Ana Castela
-
Karoline Lima explica unfollow em Virginia e cita “terceiras pessoas”
-
Vini Jr. figura em lista de atletas mais bem pagos do mundo; confira
-
Nicole Bahls vê racismo em críticas ao affair de Vini Jr e Virginia
O comentário de Vini Jr.
“Oi, loiro, voltei! Estava com saudades, pô”, brincou ela na legenda do álbum. Nos comentários, Virginia recebeu diversos elogios de fãs e amigos, mas um em especial acabou chamando atenção.
Vini Jr., apontado como affair da influenciadora, fez questão de marcar presença e deixou alguns emojis de apaixonado nas fotos da famosa.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Vini Jr. comentou em foto de Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.2 de 7
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Reprodução/Internet.3 de 7
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Reprodução/Redes sociais4 de 7
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Instagram/Reprodução5 de 7
Pedido de desculpas de Vini Jr. deixa europeus curiosos sobre Virginia
Instagram/Reprodução6 de 7
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Internet.7 de 7
Virginia Fonseca
Reprodução/Redes sociais
Virginia e mãe de Vini Jr.
Na semana passada, Virginia marcou presença no ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, acompanhada de amigos, assessores e de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.
A aparição das duas juntas aqueceu ainda mais os rumores sobre a solidez do romance entre a influenciadora e o jogador de futebol após recente crise.
Nos stories, Virginia mostrou que a noite foi animada. “Kkkkkk inimiga do fim! Saímos lá da quadra e viemos pro after”, escreveu. Em outro registro, ela e Fernanda apareceram de braços dados ao chegar ao evento.
Veja fotos do novo visual de Virginia Fonseca
Ver essa foto no Instagram