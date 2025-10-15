Vini Jr é denunciado por pertubação de sossego em festa no RJ

Vinícius Júnior está sendo processado por pertubação ao sossego. O caso teria acontecido por conta de uma festa em 19 de julho, na casa de festas Lajedo, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste da capital fluminense. Um morador acionou a polícia e denunciou o jogador do Real Madrid.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O jogador da Seleção foi denunciado por perturbação ao sossego

Rafael Ribeiro / CBF 2 de 3

Vini Jr. joga pelo Real Madrid

Florencia Tan Jun/Getty Images 3 de 3

Rafael Ribeiro/CBF

Segundo o Boletim de Ocorrência, a festa durou dois dias, até 21 de julho, e o barulho estava causando perturbação na vizinhança. A Polícia Militar da 42ª DP foi acionada e constatou “abusos relacionados ao volume de sinais acústicos e instrumentos sonoros, além de gritaria e algazarra.” As autoridades solicitaram que a música fosse reduzida, mas os moradores registraram que o volume voltou a aumentar após a saída dos policiais.

Leia também

O 9º Juizado Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está responsável pelo caso. A audiência está maracada para 6 de novembro, às 11h30.