Vini Jr. e família comemoram aniversário da mãe com declarações: “Te amamos”

Hoje é dia de festa na família de Vini Jr., mas não só por causa da chegada de Virginia a Madri. O motivo é ainda mais especial: a mãe do craque do Real Madrid, Fernanda Cristina, comemora aniversário neste sábado (25/10) e já recebeu declarações carinhosas tanto do jogador quanto de seu filho mais novo, José Oliveira Neto, o Netinho.

Nos stories do Instagram, Vini Jr. publicou uma foto ao lado da mãe celebrando em campo a data especial. “Feliz aniversário, mãe! Te amo muito!”, escreveu o atleta. Fernanda também recebeu uma homenagem de Netinho, que compartilhou uma foto ao lado da mãe e dos irmãos e fez uma declaração semelhante: “Feliz aniversário, mãe! Nós te amamos”.

Vini Jr. e família comemoram aniversário da mãe Foto/Instagram/ Vini Jr. e família comemoram aniversário da mãe Foto/Instagram/ Vini Jr. e família comemoram aniversário da mãe Foto/Instagram/ Reprodução Instagram Virginia Reprodução Instagram @virginia Foi indireta? Virginia compartilha música romântica após Vini Jr. aprovar seu novo visual Reprodução: Instagram @virginia @vinijr

Vale lembrar que a mãe de Vini, se encontrou recentemente com Virginia. Tanto a mãe do jogador quanto seus irmãos foram convidados para a festa de aniversário de três anos de Maria Flor, que aconteceu nesta semana em Goiânia. A influenciadora digital ainda compartilhou registros dos familiares do atleta em sua mansão antes e depois do evento.

É válido mencionar também que Virginia desembarcou na capital espanhola neste sábado (25/10). A influenciadora viajou para reencontrar o jogador pela primeira vez desde que colocou um ponto final no relacionamento. Em entrevista ao portal LeoDias, diretamente do aeroporto, ela preferiu manter mistério sobre um possível pedido de namoro e afirmou que “o futuro a Deus pertence”.